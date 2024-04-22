「不敢擔當鬥爭，結交政治騙子」　陝西政協原主席韓勇被開除黨籍

央視22日（周一）報道，中央紀委國家監委對全國政協人口資源環境委員會原副主任，陝西省政協原黨組書記、主席韓勇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查；韓勇被開除黨籍處分。



陝西省政協原黨組書記、主席韓勇。（紅星新聞）

官方通報指，經查，韓勇喪失理想信念，背離初心使命，政治意識淡漠，不敢擔當鬥爭，結交政治騙子、搞政治投機；違反中央八項規定精神，違規接受他人安排的宴請和旅遊活動；違背組織原則，任人唯親唯利，賣官鬻爵；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，違規低價購房；違規干預和插手執紀執法活動；家風不正；將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、幹部任用、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

韓勇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予韓勇開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據早前報道，今年68歲的韓勇曾長期在吉林省檢察院系統工作，1996年1月起任吉林省人民檢察院副檢察長兼反貪局局長，1997年12月起任吉林省紀委常委，1998年4月起任吉林省紀委副書記、省監察廳廳長。

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2004年7月，48歲的韓勇離開生活工作多年的吉林，開始任新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長，此後又先後擔任新疆維吾爾自治區黨委副書記、黨校校長，新疆生產建設兵團黨委書記、政委，中國新建集團公司董事長等職。離開新疆時，他已經是正部級領導幹部。

2016年1月至2022年1月，韓勇任陝西省政協主席、黨組書記，2022年3月至2023年3月任全國政協人口資源環境委員會副主任。

值得注意的是，2019年4月，韓勇作為中央掃黑除惡第20督導組組長帶隊進駐雲南。據新華社報道，督導組進駐期間，昆明市打掉了孫小果等一批涉黑涉惡犯罪團夥。孫小果案經媒體報導後，引發社會高度關注。