突撤銷廣州11家旅行社簽證代辦權　日領事館：與靖國神社事件無關

6月6日，內地網紅「鐵頭懲惡揚善」（簡稱「鐵頭」）在日本東京的靖國神社的石柱上塗鴉、撒尿，正好日本駐廣州領事館日前通知位於廣東、深圳共11間旅行社，撤銷赴日旅遊簽證送簽權。不少內地網民將兩件事情做了聯想，認為日本駐廣州領事館是為了「報復靖國神社事件」。



日本駐廣州領事館6月21日回覆《香港01》記者稱，廣東省和福建省的11家旅行社因訪日簽證受理數量少，未達到促進訪日觀光之效果，故撤銷其簽證送簽權，此業務之行為與在日本國內發生的案件並無任何關聯。



日本駐廣州領事館強調，為更好向簽證申請人提供服務，領事館定期對指定旅行社進行審查，根據旅行社的服務內容和業務實績，會新增指定旅行社或者恢復暫時撤銷的原有送簽權。

此外，日本駐廣州領事館6月18日亦在官網上闢謠關於「日本簽證政策收緊」，官網寫道，「為了更好地為簽證申請人提供服務，我們是定期對指定旅行社進行審查的(註：本館6月18日為止還有 52 家指定旅行社）。」

日本駐廣州領事館回應關於「內地民眾赴日本簽證政策收緊」的質疑。（官網截圖）

官網寫道，本館根據旅行社的服務內容和業務實績，還準備新增指定旅行社或恢復暫時撤銷的原有送簽權。指定社名單的變更並不會影響簽證簽發條件，請各位不用擔心。

據此前報道，「鐵頭」爬上靖國神社入口處一根刻有「靖國神社」四字的石柱，向石柱撒尿，之後用紅色噴漆在石柱上寫上英文「Toilet」（廁所），然後離去。

隨後，微博流傳一份來自日本駐廣州領事館的通知書，列明11間旅行社已被撤銷赴日旅遊簽證送簽權，「根據《中國公民赴日旅遊實施要點》規定的遊客募集原則，其所募集遊客的申請，本館也不予受理，請各旅行社注意」。

網傳日本駐廣州領事館日前通知位於廣東、深圳共11間旅行社，撤銷赴日旅遊簽證送簽權。（微博＠漫筆經心）

日本駐廣州領事館當時並未說明詳細原因，旅遊業界對其中原因三緘其口。當時有網民因此認為，此番調整，可能與部分赴日旅遊團成員「壞了規矩」有關。