靖國神社遭塗鴉、撒尿　內地網紅鐵頭自爆犯案影片：報復排核污水

日本民眾在1日發現東京的靖國神社的石柱被人塗鴉，寫有英文「Toilet」（廁所）一詞。其後中國知名網紅「鐵頭懲惡揚善」（簡稱「鐵頭」）自爆是自己所為，甚至公開犯案影片，其中更看到他向著一根刻有「靖國神社」字樣的的石柱撒尿。



「鐵頭」早前在直播間公然講述其在四川成都的嫖娼全過程，甚至揚言「八年前的事過了追訴期」，言論遭到網友舉報抵制，引發熱議。其後「鐵頭」在抖音、快手、微博等平台上的帳號均已被封禁。



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根據在內地網絡流傳的影片，「鐵頭」對著鏡頭表示，「面對日本政府允許排放污水（核污水），難道我們什麼都做不了？不，我會給他們點顏色瞧瞧。」

影片的字幕寫著，拍攝時是在6月1日。影片可見「鐵頭」爬上靖國神社入口處一根刻有「靖國神社」四字的石柱，向石柱撒尿，之後用紅色噴漆在石柱上寫上英文「Toilet」（廁所），然後離去。

日本民眾在1日發現東京的靖國神社的石柱被人塗鴉，寫有英文「Toilet」（廁所）一詞。（央視）

有日本醫生懸紅1千萬日圓捉人

該影片在X平台遭到瘋傳後，點燃日本網友的怒火。經常在日本各大綜藝節目露臉的外科醫生高須克彌，1日晚間發文指出「如果有人願意逮住這位中國人並交給我，我會當場支付500萬日圓的懸賞金」，引發話題。他於2日早上宣布將懸賞金調高為1千萬日圓（約50萬港元）。

據早前報道，由2023年3月開始，37歲的「鐵頭懲惡揚善」開始做打假影片，曝光了三亞海鮮市場、老年保健品等亂象，引起網友廣泛關注。其帳號在抖音平台擁有518萬粉絲。

在本年1月12日的直播過程中，「鐵頭」突然自曝涉黃經歷，講述了自己過往的嫖娼歷程，並揚言：「我還找了兩個，1800元（人民幣）。你們想不想聽，想聽的話把讚點到20萬，八九年前的事了，我現在說出來不行啊，已經過了追訴期了……」他與粉絲互動，還宣稱：「全中國多少男人沒去過，沒必要裝清高。」

其後「鐵頭」在抖音、快手、微博等平台上的帳號均已被封禁。