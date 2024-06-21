國防部：解放軍將全面加強練兵備戰　堅決粉碎一切「台獨」圖謀

近日，美國國防部國防安全合作局宣布，美方批準兩批總額約3.6億美元的對台軍售計劃，包括兩型無人機及配套系統服務等。周五（21日），中國國防部新聞發言人吳謙表示，中國人民解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀。



吳謙表示，美方向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報的規定，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美兩國兩軍關系和台海和平穩定，威脅台灣同胞安全和福祉。中方對此堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

民進黨當局妄圖「以武謀獨」，美國執意「以武助獨」，是當前台海和平穩定最大的威脅。美方頻頻對台售武，用台灣老百姓的血汗錢養肥自己的軍工複合體，不惜把台灣變成「火藥桶」。這無異於謀財害命、自私虛偽至極。民進黨當局“倚外謀獨”，買再多的武器也帶不來安全，只會把戰火引向台灣，「棋子」終將淪為「棄子」。

中方敦促美方切實落實不支持「台獨」承諾，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關系來之不易的止跌企穩局面。中國人民解放軍將全面加強練兵備戰，堅決粉碎一切「台獨」分裂圖謀。