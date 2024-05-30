陸國防部回應賴清德就職演說：「台獨」等於戰爭分裂沒有和平

5月30日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校針對有記者提到的賴清德「5·20」就職演說，回應稱，「台獨等於戰爭，分裂沒有和平」。



有記者提問稱，台灣賴清德「5·20」就職演說中，鼓吹兩岸「互不隸屬」，妄稱大陸軍事行動是「和平穩定的最大戰略挑戰」，叫囂「對和平不能有幻想」，鼓噪「強化國防力量」。請問國防部有何評論？

對此，吳謙回應稱，賴清德「5·20」講話充斥著對台灣同胞的欺騙、對大陸人民的惡意、對「洋人主子」的諂媚和對「以武謀獨」的妄想，是一篇「倚外謀獨」「以武謀獨」的自白書。解放軍對此堅決反對，並以行動強力回擊。

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吳謙強調，台灣自古以來就是中國領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚。《開羅宣言》和《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，聯合國大會第2758號決議明確了世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份。不久前聯合國秘書長發言人明確表示，台灣就是中國的一個省。民進黨當局置這一基本事實於不顧，頑固堅持「台獨」立場，煽動兩岸對立對抗，充當外部勢力的「遏華棋子」，構成對國際秩序的嚴重挑戰、對地區和平的嚴重破壞。「台獨」分裂活動是台海和平的最大現實威脅。

吳謙表示，世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。祖國統一是不可阻擋的歷史大勢。「台獨」等於戰爭，分裂沒有和平。中國人民解放軍肩負著維護國家主權和領土完整的神聖使命，始終枕戈待旦、厲兵秣馬，堅決打掉一切「台獨」分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力干涉。

對於美國稱一直嚴密監控中方軍演，吳謙表示台灣是中國的一部分，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容美方指手畫腳。停止一切「台獨」分裂行徑，停止勾連外部勢力挑釁，才是真心緩和台海局勢。