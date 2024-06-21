暴雨持續　廣東海事轄區131個渡口停渡　全省提前轉移10萬多人

廣東多地近日暴雨持續，僅在梅縣及蕉嶺縣已造成9人死亡、6人失蹤，兩縣受災人數共逾9.7萬。廣東省應急管理廳今日（21日）通報稱，截至當日8時，全省共提前轉移101579人。另一方面，廣東海事局維持防汛Ⅲ級應急響應，據悉，海事部門已實施水上交通臨時管制，廣東轄區共有131個渡口停渡。



廣東海事局消息指，受強降雨影響，西江幹流水位全面上漲。受上遊來水影響，今明兩天西江河段水位仍將持續上漲。目前，廣東海事局維持防汛Ⅲ級應急響應，共9個地市的海事管理部門啟動了防汛應急響應，其中肇慶海事部門啟動防汛Ⅱ級應急響應。據悉，海事部門已對西江肇慶、雲浮、佛山、江門段實施水上交通臨時管制，廣東轄區共有131個渡口停渡。

為保障水上交通安全，海事部門加強汛期巡航檢查，採取「現場+電子」巡航相結合的方式，加強對受降雨影響較為明顯的北江、西江重要航路、渡口、橋區等水域監控，掌握轄區船舶情況。海事部門提醒，各航運公司、船舶密切關注並接收汛情信息，做好船舶設備自查與保養，橋區航行加強瞭望、安全行駛，錨泊時加強值班防止走錨。

廣東省應急管理廳通報稱，截至今日8時，全省共提前轉移101579人；廣東省防總維持防汛Ⅲ級應急響應，梅州已啟動防汛Ⅰ級應急響應，肇慶、佛山已啟動防汛Ⅲ級應急響應。

據介紹，6月13日以來，粵北、珠三角北部和沿海市縣、汕尾先後出現了大雨到暴雨、局部大暴雨，其中清遠佛岡、梅州平遠和蕉嶺、汕尾海豐先後出現特大暴雨。惠州龍門天堂山水庫和汕尾海豐海城鎮都錄得全省最大累積雨量540毫米，汕尾海豐城東鎮錄得全省最大小時雨量104.9毫米。

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據氣象水文監測，20日8時至21日8時，廣東降雨主要集中在梅州、湛江、汕頭等地區。其中，梅州豐順留隍鎮錄得全省最大累積雨量71毫米和全省最大小時雨量61.5毫米。氣象部門預計，21日，廣東大部晴到多雲，有分散（雷）陣雨。

廣東省應急管理廳表示，目前，北江、韓江已全線退出警戒水位。截至21日8時，全省有8個水文站超警戒，全部為西江流域。

救援力量方面，截至20日12時，已協調各類應急救援隊伍41支，救援人員逾2300人，救援裝備逾1300台（套）執行梅州市應急救援任務。此外，國家已向廣東調撥大流量應急排水泵、沖鋒舟、帳篷、編織袋、救生衣、長絲土工布、汽油發電機等中央防汛搶險物資裝備221312（台、套、件）、救災物資5000件。