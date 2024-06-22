大陸發布懲治台獨新規　央視：內容有寬也有嚴、針對極少數

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（下稱《意見》），自發布之日起施行。22日，官媒央視評論指出，《意見》提供了具體可操作司法實施指南，內容有寬也有嚴、針對極少數，提醒民眾與台獨勢力來往的界限和尺度。



評論指，《反分裂國家法》屬於政策法，不適合作為執法依據。而《意見》則是具體可操作司法解釋，是刑法特定條款的規範實施指南，共22條，對於定罪量刑標準和程序等作出明確規定。

其提到，《意見》有嚴也有寬，內容體現嚴密法網、嚴格追責、嚴厲懲處等「3嚴」。另也有「該寬則寬」部分，只要主動放棄分裂立場，不再實施「台獨」分裂活動，防止危害擴大，符合法定條件者，也可以依法撤銷案件。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

評論強調，《意見》整體從嚴，同時也有從寬規定，原因在於其針對的對象是極少數的「台獨」頑固分子及其分裂活動，不涉及廣大台灣民眾，是為「反台獨」法律鬥爭提供一份準確的法律規範依據和辦案指南。

評論進一步引述中央民族大學台港澳研究中心主任田飛龍表示，這是對賴清德「520台獨自白」的回應，對於國內普通民眾來說，可以透過《意見》看清台獨行為的本質和危害性，今後在與台獨勢力來往時能夠注意界限和尺度。

最後，評論表示，不管從嚴或從寬，《意見》是對「台獨」的精準打擊，也是對於外部干涉勢力的警示，只有依法嚴懲分裂犯罪，台灣民眾才能安享兩岸關係和平發展紅利。