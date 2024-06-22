大陸官方發布懲治台獨新規　朱立倫：沒有司法管轄權　望雙邊節制

大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。22日，國民黨主席朱立倫對此表示，大陸對中華民國沒有司法管轄權，他希望雙邊節制，用對話來取代對抗。



朱立倫表示，大陸對中華民國沒有任何的司法管轄權，但最近看到的是兩岸的敵意螺旋不斷上升，這是一個最不幸的發展方向。他表示，雙邊都要相互節制，強調任何的敵意螺旋只會造成衝突，還是希望用對話來取代對抗。

另一方面，台灣前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，大陸採取法律手段，而非軍事手段，某程度上反映兩岸還有和平處理的空間。他呼籲總統賴清德改變「新兩國論」台獨路線，以兩岸和平、台灣百姓安全為念，回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信。

蕭又表示，現在兩岸情勢比馬英九、蔡英文時期還緊張，證明賴清德的台獨路線無助於解決兩岸問題。賴上任後，一而再再而三地強調「新兩國論」，違反中華民國憲法，這樣衝撞的結果，引發陸方更強烈的反應，就結果而言讓人非常遺憾。