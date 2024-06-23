最難的的618購物節！電商平台首次負增長

時代已經變了。今年618絕對是最動盪的一屆。一方面，已經徹底沒有了疫情的影響，市場處在一個積極反彈的階段。另一方面，今年難度堪比地獄等級，李佳琦等大主播退位，行業全面卷低價卷服務。



對消費者而言，是購物體驗最好最簡單的618；對商家和平台而言，依然是最卷最難的618。



內地購物節過去都能拉抬消費，但今年卻不如預期，圖為過去「雙十一」購物節堆積如山的包裹。（資料圖片／新華社）

兩相矛盾下，今年的618似乎並沒有越努力越幸運。618甚至出現十六年以來首次出現了銷售額額下滑。

星圖資料顯示，2024年618期間全網銷售總額為7428億元，經計算可得同比下滑近7%。綜合電商價格戰導致銷售額下滑是主要原因，直播電商不再性感，扛不起大梁。

過去的經驗正在失效，內捲成為大趨勢。這次618也是未來全新生存模式下的一場模擬大考。

這可能是618有史以來第一次負增長。星圖資料顯示，2024年618期間全網銷售總額為7428億元。對比去年的資料已經出現了明顯的負增長。

618有史以來第一次負增長。（星圖資料）

通過統計的時間口徑來看，如果沒有延長大促時間，銷售額的下滑可能會更加明顯。

今年統計日期主要是從起始到6月18日23: 59，其中天貓起始時間為5月20日20: 00；京東起始時間是從5月31日。但是去年的口徑都是從預售之後正式的開門紅5月31日開始統計。這也意味著今年比去年多統計了十天的銷售情況。

雖然取消了預售期，那電商們的現貨開賣時間也基本提前了不少，把整個大促的週期拉得更長。以最早5月19日開始的天貓和拼多多為例，整個大促時期長達一個月。

回顧618的出現到現在已經走過16年。

2008年，京東首次舉辦了618活動，「月黑風高」進行促銷和秒殺，紀念京東商城的成立。2011年淘寶也加入其中，618逐漸發展成全國性的電商大促。

2017年京東首次公佈了618的銷售額，行業口徑下為1199億元。618也成為電商比拚的主擂台，越來越多的電商開始參與，披露自己的業績。各大主流電商的銷售額基本都處在增長狀態。直到2022年開始，增速逐漸放緩的電商開始不再公佈具體銷售額。甚至於今年已經出現了負增長。

電商大促好像正在失去意義，一夜千億的神話正在褪去。

和前幾年動盪的消費環境相比，今年消費其實處在強勢反彈當中。這看起來和電商618的表現並不符。

通過對國家統計局的資料計算可得，今年5月份全國網上零售額20313億元，同比增長15%；1-5月在實物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長19.6%、9.0%、10.8%。

我們根據另一個研究報告的資料口徑，可以看到不一樣的趨勢。《「618」消費洞察報告(2024)》顯示，5月31日-6月18日整體網路零售額達11491.2億元，同比增長10.5%；其中，實物網路零售額9949.9億元，同比增長7.8%。

所以，我們推測，消費小幅反彈了，但是紅利沒有落到電商頭上。618已經從傳統的電商節日轉變為全民狂歡，滲透進各行各業。加上數位化轉型的新趨勢，線下商超、本地生活等領域逐漸開始線上化的嘗試。

回到電商的表現。持續的價格戰，消費者下單的銷售額出現下滑。

過年、三八節等等頻繁的大促，已經讓消費者感到麻痺。有購買需求隨時下單，不再只在大促一天爆發。

甚至有消費者反饋，這已經是最無感的618；也有消費者表示，只對一些水乳、防曬等消耗品進行了補充，其他已經沒有什麼想買的了。

這也在快遞資料上有所反映。首週業務量增長，後續環比出現下滑。

據交通運輸部統計資料，今年618開啟以來的第一週（5月20日—5月26日），全國快遞攬收量約35.93億件，環比增長7.29%，日均業務量達5.13億件。進入「6·18」活動期以來，除「6·18」首週日均業務量超過5億件外，第二週、第三週的快遞業務量均呈下降趨勢。其中，在「6·18」活動第三週，郵政快遞累計攬收量環比下降3.31%，累計投遞量環比下降0.73%。

內地人對「雙11」、618等購物節為之瘋狂。（中新社）

但和去年同期相比依然處在增長狀態，第三週郵政快遞累計攬收量同比增長約25%，累計投遞量同比增長24%。

粗略和2023年618期間日均4億件的業務量相比，今年快遞業務量整體還是處在增長狀態。

快遞業務量大幅增加，但銷售額顯著下滑，也可以看出今年618價格戰的殘酷。

《「618」消費洞察報告(2024)》還顯示，例如男鞋、女裝、男裝、女鞋在活動期間平均價格分別下降了18.4%、9.6%、9.5%、2.8%。

商家最難的618，使用者購物體驗最佳、消費最簡單的618。兩相矛盾的內卷下，至少從已知的資料上來看，並沒有起到明顯的效果。618的全網表現，一年不如一年。

從具體品類來看，今年美容護膚、香水彩妝、休閒零食全面出現負增長。去年只有美容護膚出現了2%左右的下滑，其他品類都在穩增。

618的全網表現，一年不如一年。（星圖資料）

家電缺少同比，我們只找到了首週資料僅供參考，值得注意的是，這份資料遠好於真實情況，因為今年並沒有預售。資料將今年的首週表現和大促還沒有正式開始時期比較，自然會表現更好。

（奧維雲網、天風證券）

今年家電品類最大的增長動力可能來源於「以舊換新」的政策。

但這樣的成績的取得，或許在理性消費和價格戰的行業競爭下，已屬不易。大促的競爭邏輯已經完全發生改變，銷售額不再是評判的第一標準，先考慮如何活下來是談未來的基礎。

綜合電商：低價殺敵一千自損八百，難逃下滑

具體來看綜合電商的表現。綜合電商平台銷售總額達5717億元，同比下降6.9%。綜合電商本來就是618的主力，銷售額表現不佳直接影響全網戰績。

（星圖資料）

排行沒變，依舊是天貓佔據綜合電商平台榜首位置，京東緊隨其後，拼多多位居第三。

各家依然是心照不宣的不公佈具體數字，只公佈了品牌成交、會員成績等等。

回歸使用者，砸錢補貼、提升服務等等，先把流量養起來是今年綜合電商的主線任務。畢竟沒有使用者，綜合電商的生態會逐步惡化。

淘寶天貓：365個品牌成交破億

淘天發佈618戰報，截至6月18日24點，365個品牌在天貓618成交破億，超36000個品牌成交翻倍。88VIP新增會員人數同比增長65%，會員規模創歷史新高。

365個破億品牌中，蘋果、美的、海爾、小米、茅台、五糧液、華為、格力、耐克、源氏木語等品牌穩佔天貓618「10億俱樂部」，天貓始終是全球品牌成交爆發最強主陣地。機構資料顯示，618天貓美妝、3C數位、家電、食品生鮮等行業成交增速及規模名列全網雙第一。

淘寶平台發新疆快遞集運倉工作人員正在對新疆路向郵件進行集包封發。（石榴雲/新疆日報）

截至6月18日24點，190萬淘寶中小商家成交額同比增長超100%，和去年相比數量翻了兩倍以上。近3萬家中小商家成交額突破百萬元。

據「晚點」此前報導，淘天一季度GMV增長重回雙位數，約為10%。

京東發力直播、數字人降本增效

截至6月18日23:59，2024年京東618成交額、訂單量齊創新高，京東直播訂單量同比增長超200%，超5億使用者在京東618下單。

在京東618累計成交額過10億的品牌83個，超15萬個中小商家銷售增長超50%。

京東雲言犀數字人在超5000個品牌直播間開播，數字人直播累計時長超40萬小時，累計觀看人次超1億，互動頻次超500萬次。

3月16日，京東集團與比亞迪簽署戰略合作協議。（京東集團）

百億補貼持續為消費者提供了豐富的低價大牌選擇，線上商品數同比增長超100%，百億補貼使用者數、訂單量同比增長均超150%。

9.9包郵頻道全週期線上商品數逾百萬，使用者數、訂單量同比增長均超百倍。

拼多多打響低價保衛戰

拼多多正在捍衛自己的低價心智。據報導，拼多多最近上線了「自動跟價」的工具，功能是開啟資源位自動跟價，減少掉線，以獲取流量和資源。

拼多多也在當日發佈了百億補貼各個類目銷售TOP 10單品，涉及生鮮、手機、數位、家電等50個類目。

5月31日，拼多多發佈了618百億補貼活動首週戰報：自5月19日啟動以來的一週內，百億補貼商家參與數量同比去年618首週增長超過90%，其中農產品商家數量同比增長83%，數位家電商家數量同比增長86%，美妝商家數量同比增長105%。手機類目銷售總量達到300萬台，多個家電品牌銷售額破10億元。

特賣電商唯品會，運動戶外成為強勢品類

唯品會上，騎行服銷量同比增長54%，足球鞋、羽毛球鞋銷量均同比增長40%以上，衝鋒衣銷量同比增長35%。防曬衣、跑步鞋銷量同比增長30%左右。此外，兒童足球鞋、兒童跑步鞋銷量同比增長60%以上。

唯品會618資料顯示，95後購買的新中式服飾數量同比增長3倍，漢服、馬面裙、簪花、旗袍等產品的訂單量增長也相當可觀。唯品會根據平台使用者的喜好，與西遇WESTLINK定製的新中式連衣裙，在618期間成為備受消費者青睞的國潮服飾。此外，年輕父母也更青睞為孩子購買新中式服飾，嬰幼童旗袍銷量同比增長114%。

廣告行銷上，綜合電商全站推廣正在成為新趨勢。投流和自然流量結合，未來可能電商沒有自然流量之說。

直播電商僅增12%：痛失全網最低價，從達播向店播的轉型陣痛

2024年618，直播電商累計銷售額達到2068億元，同比增長僅為12.1%。和去年相比增速再次下滑，直播電商也逐漸從紅利期過渡到平穩期。排名上今年快手超過了點淘，成為行業老二。

（星圖資料）

今年的排名為抖音、快手、點淘，去年為抖音、點淘、快手。

可以說，在綜合電商全力卷低價和服務的狀態下，直播電商曾經通過大主播打造的「全網最低價」優勢正在瓦解。與之對應的是大主播時代正在走向沒落，店播正在成為主力。在整個轉型階段，店播還無法扛起全部的增長壓力。

抖音：超頭部主播跌落神壇

頭部主播的帶貨能力正在下滑，正在「隱退」，新主播正在上位。

蟬媽媽資料顯示，截止18日下午17點，618大促抖音達人帶貨榜單（5月24日-6月18日）的前三分別為廣東夫婦、賈乃亮和與輝同行，李佳琦暫未上榜。交個朋友和東方甄選排在第10和第11位，瘋狂小楊哥排在第17名。

有直播帶貨一哥稱號的李佳琦。（網絡圖片）

但這些新的主播很難扛起增長的大任。如同李佳琦、薇婭「跌倒」，也無法讓中小主播「吃飽」。此前晚點已有報導，今年抖音電商的銷售額增速首次放緩。

首先是在618剛開始就喊難的李佳琦。據「青眼情報」資料，今年618預售首日，李佳琦美妝專場直播實現GMV約27億元，但較去年同期的近50億元卻下滑了46%。

飛瓜資料顯示，「廣東夫婦」去年同期成交額為4.5億元，今年僅有6114萬——同比下跌86.4%。「潘雨潤」去年同期2952.9萬元，今年674.8萬元，下跌77%。「琦兒」去年同期1.11億元，今年1292.3萬元，跌88.46%。

賈乃亮。（微博@賈乃亮工作室）

今年憑藉綜藝再度翻紅的賈乃亮取得了不錯的直播成績，超過小楊哥和董宇輝。據瞭解，在5月21日的首播裡，賈乃亮12小時成交了3.8億元，是今年618抖音美妝銷售額的最大單場。但成績背後也是平台和團隊貢獻了不少獎品和補貼帶來的。

董宇輝、小楊哥等原來的超頭部已經開始轉向其他賽道。

從達播到店播的轉型，今年抖音也很低調地不宣佈戰報，只發佈了各個品類下TOP品牌的成交排名，也是在把品牌、店舖推向前位。例如美的、格力等品牌成為大家電即時熱賣榜前列。

快手：扶持中小商家，逐步擺脫辛巴影響

經過對辛巴強勢的「五連封」之後，快手正在逐步拿回主動權。通過補充中小商家，降低對辛巴團隊的依賴症。

重回直播間後的辛巴，態度也出現轉變，宣佈減少直播，「大概計畫通過10場直播的方式讓辛選習慣沒有辛巴，讓粉絲習慣辛巴的離開，讓行業慢慢淡化辛巴的輿論。」快手和辛巴在大促前又重回於好。

辛巴士快手一哥，曾和其妻子初瑞雪最近花了近7000萬元人民幣（約7774萬港元）在北京奧林匹克體育中心補辦婚禮。（視覺中國）

快手電商日前發佈618大促開門紅戰報，資料顯示，5月20日至5月25日，平台動銷商家數同比增長32%，動銷新商數同比增長25%，有越來越多新商家積極參與平台大促，搶佔生意先機。

資料顯示，泛貨架支付使用者數同比增長59%，泛貨架支付訂單量同比增長67%。使用者搜尋購物心智也有顯著提升，平台搜尋支付使用者數同比增長60%，帶動搜尋支付GMV同比增長65%，搜尋支付訂單量同比增長57%。

短影片帶貨場景進一步帶動成交提升，平台短影片掛車支付GMV同比增長76%，短影片掛車支付訂單量同比增長66%。中小商家前7日訂單量同比增長超過30%，動銷貨主數同比增長近40%。

按照辛選集團自己的口徑，今年銷售額表現不錯。

辛選集團相關負責人透露，辛選集團今年618總銷量1.28億件，總人氣超1.14億，總銷售額同比增長60%。據瞭解，辛選集團618期間共安排了覆蓋全品類的超150場直播，其中16場直播銷售額破億，總合作品牌數2420個，總SKU數超6萬個，合作品牌、產品的數量和質量均有升級。

點淘：排名第三，品牌直播間增長

淘寶直播也面臨和抖音同樣的境況。只不過淘寶作為貨架電商，和直播電商相比，本身就是流量的消耗者。在貨架電商都在全力開始搶人大戰的時刻，自身流量不足的情況下，今年618的直播難免增長乏力。繼李佳琦和薇婭之後，缺少能扛的新主播。在整個轉型過程被快手超越。但在淘寶品牌破億的直播間增長。

薇婭有「淘寶第一主播」之稱。（影片截圖）

淘寶直播公佈，截至6月18日24點，淘寶共產生了81個破億直播間，同比大增53%，其中破億的達人直播間有34個。同時，今年618品牌和商家都加大了對直播的投入，有47個店舖直播間成交額破億。截至6月17日，天貓食品生鮮行業直播銷售額同比增速高達261%。

此外，今年小紅書、視訊號等平台也開始逐漸發力618。這些新勢力平台剛起步，總體還處在增長階段。

小紅書：向店播傾斜

6月19 日，小紅書電商公佈「618」收官戰報。截至6月18日，小紅書直播訂單數達去年同期5.4倍，直播間購買使用者數達去年同期5.2倍。

今年618，小紅書商家店播活躍，小紅書統計資料顯示，通過店播達成的訂單量是去年同期的9.4倍。

資料顯示，截至6月10日，小紅書電商618訂單數量為去年同期的3倍，直播間的訂單量為去年同期的5.4倍。

視訊號：終於有了自己的「一姐」？

一直對商業化很克制的騰訊，終於迎來了第一個小頭部主播。

6月18日，明星鍾麗緹在視訊號直播帶貨，創下視訊號首個場觀突破一千萬達人帶貨直播間記錄。6月 18 日 11:00-24:00，鍾麗緹直播間總熱力值 4.2億，成為當天視訊號明星帶貨榜單 No.1。帶貨品牌有飛科剃鬚刀、富安娜、MissWiss、自然堂、奶糖派等等。據億邦動力估算，整體銷售額為710萬到750萬元之間。

鍾麗緹（微博@鍾麗緹Christy）

視訊號的「私域」屬性吸引了不少品牌。但和前面的直播電商相比，視訊號當下的銷售額和場觀人次還非常微小，鍾麗緹能否起到示範效果，平台能否培養出更多達人，還有待時間驗證。

經歷了高速發展的階段，電商好像正在變成一項基礎設施。

原來是升級，內容、設計、包裝、品牌都可以轉嫁到消費者身上。消費者是最終的買單者。現在進入「以價換量」的時期，用最簡單的低價來刺激消費者的下單，一切不必要的中間加價環節都在被捨棄。

當行業逐漸邁入高品質增長階段，618已經不能簡單用銷售額數字衡量。

本文轉載自微信公眾號《東哥解讀電商》。

