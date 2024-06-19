淘寶618｜365個品牌成交額同破億　期內88VIP新會員數按年增逾65%

阿里巴巴（9988）旗下淘天集團，公佈618購物節戰果，有365個品牌的成交額突破億元（人民幣，下同），超過3.6萬個品牌成交額翻倍。



618期間，88VIP新增會員數按年增逾65%，規模創新高。阿里午後揚2.4%，報73.8港元。



365個品牌成交破億 逾3.6萬個品牌成交額翻倍

阿里指，今界618淘天主動簡化玩法，迎來歷屆最簡單的購物體驗。天貓是品牌成交增長主陣地。截至19日凌晨，365個品牌成交額破億元，包括蘋果、美的、小米（1810）、茅台、華為、格力等品牌穩佔天貓618「10億俱樂部」。

此外，淘寶「百億補貼」品類成交金額按年增550%；其中數碼品類按年增878%、小家電品類按年增長超800%。

阿里巴巴指618購物節有365個品牌的成交額突破億元人幣。（資料圖片）

新品牌成「星品牌」 190萬中小商家成交額倍增

公司指，新品牌表現亮眼，新品牌成「星品牌」，8個商家首次參加成交額即破億，189個新商家成交額突破1,000萬元，開局即爆發。淘寶也扶持中心商家，有190萬中小商家成交額按年增長逾100%，與去年相比數量增長兩倍以上。近3萬中小商家成交額破百萬元。

直播購物方面，淘寶破億直播間成交額按年增53%。其中產生34個破億元成交額的達人直播間，47個破億元成交額的店鋪直播間。

購物節期間88VIP新增會員數按年增逾65%

此外天貓618期間，88VIP新增會員數按年增長超過65%。截至3月份季度，88VIP會員數量已超過3,500萬人。阿里還披露，截至6月17日凌晨，超過120家品牌來自會員的成交額突破1億元，超過1,100家品牌來自會員的成交額突破千萬元。天貓618開賣後新增商家會員總數超過9,000萬。