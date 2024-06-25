韓電池廠大火17名中國員工死亡　員工：時薪韓國最低，但高於中國

韓國京畿道華城市一間電池工廠6月24日發生大火，造成23名工人死亡，當中包括17名中國公民。6月24日深夜，中國駐韓國大使邢海明趕赴現場，實地了解事故情況、搜救進展、善後安排，並聽取韓政府和消防部門有關介紹。



邢海明促請韓方盡快查明事故原因，做好善後處理，為中國遇難者家屬提供一切有必要的支援。有內地媒體報道，涉事電池廠共有100多名工人，多數是來自中國東北的朝鮮族女性。



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新京報報道，在涉事電池廠工作的金澤媛（化名），本身是來自遼寧省的朝鮮族。她指出，廠內共有100多名工人，多是來自中國東北的朝鮮族女性，年紀多在30歲到40歲之間。多數人和她一樣，「我們和中介簽勞動合同後來到韓國，韓國人很少到工廠做基層工人。」

第一財經消息指，此次大火發生在位於首爾南部華城的鋰電池製造商Aricell的一家製造工廠內。這家名為Aricell的電池工廠是韓國SK集團旗下的一家鋰電池製造商，由SK Innovation和SK IE Technology合資，於2020年成立，生產用於傳感器和無線電通信設備的鋰電池。

據韓國警方和消防部門通報，涉事電池廠屬於韓國知名電池制造商ARICELL，該企業專注生產鋰電池，特別是鋰亞硫酰氯電池，是該領域的頭部企業。韓聯社報道，火災發生時，工廠里可能存有至少3.5萬塊電池。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，消防員在韓國電池製造商Aricell旗下的一間發生過火災的鋰電池廠執勤，將事件中的死難者放上擔架床抬走。（Reuters）

工廠員工拿韓國最低時薪約50元人民幣

金澤媛表示，涉事電池廠以生產軍用鋰電池為主，小部份是對外出口的民用電池。「工資是韓國最低時薪，一小時9860韓元，相當於50元人民幣。相比其他同等薪水的工作，這裡工作強度較小，還有退休金和工程補貼。」

▼起火工廠上方不斷冒出濃煙並伴有火花濺射而出



騰訊新聞「稜鏡」欄目星期二（6月25日）報道，在韓國務工的中國人小梨（化名）告訴記者，在韓務工的中國籍員工主要從事體力勞動或操作機械，多為三四十歲，大多數員工的家人在中國，自己到韓國打工，用工資養活一家人。

中國各省份最低時薪只有韓國的一半左右或更少

小梨說，中國人到韓國務工，很多是通過中介，申請E-9簽證獲得工作機會。E-9簽證是韓國的非專業就業簽證，主要是從事製造業、建築業、農業、畜牧業、漁業和服務業等領域的外國勞工，「除了中國人，還有一部分為越南或菲律賓人，但他們普遍更年輕。」

報道稱，在社交媒體上有不少勞務中介公司發佈韓國打工的招聘訊息。這些職位的月薪多在1.1萬至1.5萬人民幣之間，薪資水平高於中國國內多數工廠。另外，招聘信息中不乏宣稱 「包吃住，十三薪」、「可申請永居，帶家屬」的標語。

中國人社部今年1月22日發佈的各地最低工資標準顯示，中國各省份最低時薪只有韓國的一半左右或更少。

據中國人社部官網，北京市每小時最低工資為26.4元人民幣，在全中國排名第一。上海市、江蘇省和浙江省的最低時薪均為24元，廣東省為22.2元。赴韓打工主要地區東北三省的遼寧、吉林、黑龍江分別只有19.2元、19元、18元。