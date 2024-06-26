實施跨境電信網絡詐騙　19中國籍疑犯自越南移交中方

為依法嚴厲打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，中國公安部組織指揮遼寧等地公安機關赴越南開展國際警務執法合作，近日成功拘捕19名實施跨境電信網絡詐騙的中國籍疑犯。目前，疑犯及涉案物品已通過廣西東興口岸移交中方。



當局指，近年來，針對跨境電信網絡詐騙犯罪高發多發態勢，公安部持續派出工作組赴相關國家開展國際執法合作，推動清剿詐騙窩點，抓捕移交涉詐人員，取得了一系列重大戰果，形成強大震懾。特別是中越公安部第八次合作打擊犯罪部長級會議以來，雙方進一步加大務實警務合作力度，深入推進打擊跨境電信網絡詐騙犯罪工作。

近日，公安機關在工作中研判發現藏匿在越南對中國公民實施跨境電信網絡詐騙的犯罪窩點線索。越南警方根據中方提供的線索出動警力，一舉鏟除5個盤踞在胡志明市的電信網絡詐騙犯罪窩點，拘捕19名中國籍電信網絡詐騙疑犯，並當場查獲電腦、手機等一批作案工具。目前，越南警方已通過廣西東興口岸將全部疑犯及涉案物品移交中方，公安部已部署遼寧公安機關將犯罪嫌疑人押回，全力開展案件偵辦工作。

公安部有關負責人表示，針對當前電信網絡詐騙犯罪窩點多在境外等情況，公安機關將始終保持嚴打高壓態勢，進一步加強國際執法合作，聯合開展打擊行動，切實維護民眾財產安全和合法權益。