24歲「警界鄧紫棋」拍片宣傳防詐騙 反令網民暈船紛稱：我願上當
撰文：ETtoday
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台中市豐原警分局與台北市女警許小婕（許于婕）合作，邀請許小婕拍攝「假交友詐騙」宣導。
影片中，許小婕一身粉色便衣，要有使用交友軟件的民眾多加注意，避免與不認識的民眾有金錢往來。
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影片引起大批網友熱議，大讚許小婕「太美、看小婕不用使用交友軟件」自願上當。
許小婕外型姣好又擁有好歌喉，在IG有高人氣，曾參加過多個歌唱、綜藝節目，脫下警察制服儼然是偶像實力歌手，被稱為警界鄧紫棋。
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台中市豐原警分局表示，近年來詐騙集團盜用帥哥美女照片，建立假的交友檔案，在網絡上對不特定被害人下手行騙，警方持續積極進行多元化且具創意宣導。
此次與外型亮眼的「許小婕」合作，依此詐騙手法主題拍攝防詐宣導影片，希望提醒民眾在現行網絡便捷、交友便利的時代，交友應該更加謹慎小心，保持單純交友不涉及金錢，才能保障自身財產安全。
豐原分局長林大為表示，假交友詐騙手法常居於高發詐騙手法前位，近年來更出現變種式，由假交友詐騙結合假投資的新型詐騙手法。須謹記「談天可以、談錢免談」，才能避免感情錢財都葬送，得不償失。
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