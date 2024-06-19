24歲「警界鄧紫棋」拍片宣傳防詐騙　反令網民暈船紛稱：我願上當

台中市豐原警分局與台北市女警許小婕（許于婕）合作，邀請許小婕拍攝「假交友詐騙」宣導。



影片中，許小婕一身粉色便衣，要有使用交友軟件的民眾多加注意，避免與不認識的民眾有金錢往來。

台中市豐原警分局與台北女警許小婕（許于婕）合作，邀請許小婕拍攝「假交友詐騙」宣導。（Facebook@豐原警好讚）

台中市豐原警分局與台北女警許小婕（許于婕）合作，邀請許小婕拍攝「假交友詐騙」宣導。（Facebook@豐原警好讚）

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影片引起大批網友熱議，大讚許小婕「太美、看小婕不用使用交友軟件」自願上當。

許小婕外型姣好又擁有好歌喉，在IG有高人氣，曾參加過多個歌唱、綜藝節目，脫下警察制服儼然是偶像實力歌手，被稱為警界鄧紫棋。

台灣「警界鄧紫棋」許小婕（IG@yu_jie0616）

台灣「警界鄧紫棋」許小婕（IG@yu_jie0616）

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台中市豐原警分局表示，近年來詐騙集團盜用帥哥美女照片，建立假的交友檔案，在網絡上對不特定被害人下手行騙，警方持續積極進行多元化且具創意宣導。

此次與外型亮眼的「許小婕」合作，依此詐騙手法主題拍攝防詐宣導影片，希望提醒民眾在現行網絡便捷、交友便利的時代，交友應該更加謹慎小心，保持單純交友不涉及金錢，才能保障自身財產安全。

豐原分局長林大為表示，假交友詐騙手法常居於高發詐騙手法前位，近年來更出現變種式，由假交友詐騙結合假投資的新型詐騙手法。須謹記「談天可以、談錢免談」，才能避免感情錢財都葬送，得不償失。

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有網友貼出多張女警照，還在標題簡單又粗暴地高喊「請逮捕我」，因為這位女警不只有著精緻臉蛋，身材雖然纖瘦但意外超有料，重點是整個人仙氣十足。（IG@6v6v6v6v_）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】