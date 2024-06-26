中國科協主席萬鋼：今年中國電動汽車產量有望突破1000萬輛

周三（26日），在2024年世界經濟論壇新領軍者年會-夏季達沃斯論壇上，中國科學技術協會主席、科學技術部原部長萬鋼表示，其預測今年中國電動汽車產量有望突破1000萬輛大關。



萬鋼表示，發展電動汽車，國家要有長期的目標，科學研究和創新需要領先，且需要長期支持。除去國家支持，節能、環保、減碳是社會公眾的期望，因此發展電動汽車還需要社會支持。年輕人是環保尖兵，應對他們進行鼓勵。同時，市場需要開放，鼓勵私營企業進入，並和電網等國有企業緊密結合，讓大家取電方便、用電方便、用電安全，從這個角度看，「這實際上是個很好的服務業」。

不過電動汽車的發展同時也面臨一些困難，萬鋼表示，如何在老舊住宅安裝充電樁，以及如何解決在高速公路上，尤其是旅遊季充電都是個問題。同時，他認為發展數字化，向司機提供充電時間、充電地點等信息，不要讓司機對此有所擔心，是日後需要努力的方向。

中國科協主席萬鋼。（人民網）

對於歐盟及美國在貿易方面設立壁壘，萬鋼表示，電動汽車是發展大勢，這一趨勢是不可阻擋的，應堅定地走這條路，不能因為中間有所波折，就減緩發展步伐。中國市場已經實現國際化了，建立貿易壁壘是得不到共識的，很多歐盟國家也對此表示反對。

他認為，國外市場之所以對中國的電動汽車感到驚異甚至恐慌，是因為目前貿易和投資還沒有結合在一起。他建議新能源企業可以開始嘗試在歐洲投資。通過投資，中國企業進入了本地產業鏈，擴大了全球化的進程。

萬鋼表示，儘管目前存在一些地緣政治的影響，但從政府的角度看，在全球化經濟發展的道路上，雙方應好好進行磋商。