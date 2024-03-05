兩會・人大開幕｜李強：去年電動汽車等「新三樣」出口增長近30%

十四屆全國人大二次會議5日（周二）上午9時在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強發表任內首份政府工作報告。



李強提到，去年電動汽車等「新三樣」出口增長近30%；新能源汽車產銷量佔全球比重超過60%。



李強介紹，一年來，深化改革擴大開放，持續改善營商環境。當局出台建設全國統一大市場總體工作方案，清理一批妨礙公平競爭的政策規定。分別推出支持國有企業、民營企業、外資企業發展政策，建立政企常態化溝通交流機制，開展清理拖欠企業賬款專項行動，加強違規收費整治。深化財稅金融、農業農村、生態環保等領域改革。推動外貿穩規模、優結構，電動汽車、鋰電池、光伏產品「新三樣」出口增長近30%。完善吸引外資政策，拓展制度型開放。紮實推進共建「一帶一路」高質量發展，與共建國家貿易投資較快增長。

李強又提到，過去一年，中國科技創新實現新的突破。國家實驗室體系建設有力推進。關鍵核心技術攻關成果豐碩，航空發動機、燃氣輪機、第四代核電機組等高端裝備研製取得長足進展，人工智能、量子技術等前沿領域創新成果不斷湧現。技術合同成交額增長28.6%。創新驅動發展能力持續提升。

李強說，中國現代化產業體系建設取得重要進展。傳統產業加快轉型升級，戰略性新興產業蓬勃發展，未來產業有序布局，先進製造業和現代服務業深度融合，一批重大產業創新成果達到國際先進水平。國產大飛機C919投入商業運營，國產大型郵輪成功建造，新能源汽車產銷量佔全球比重超過60%。

3月5日，十四屆全國人大二次會議開幕，總理李強發表任內首份政府工作報告。（01直播截圖）

上午，十四屆全國人大二次會議首場「代表通道」集中採訪活動舉行，全國人大代表，奇瑞控股集團黨委書記、董事長尹同躍表示，27年前，奇瑞從幾間小草房開始創業，缺資金，缺技術，也缺人才。當時的市場基本上都由外資品牌壟斷。行業有一句話，中國人自主幹轎車那是天方夜譚。20多年來，他們堅持艱苦創業、開放創新，堅持黨建引領、強基固本。和其他中國車企和合資品牌一起，共同撐起了中國製造的脊梁，共同把中國打造成世界第一大出口國。去年他們中國產銷3000萬輛，出口大約500萬輛，其中奇瑞出口了接近100萬輛。

尹同躍提到，從一個世界汽車大國變成一個世界汽車強國，光靠銷量、光靠規模還是不夠的，還要在世界範圍內有讓別人認可的世界品牌。下一個十年不僅僅要追求銷量、規模的全球第一，更要在技術創新能力、在品質口碑，在社會責任方面爭取做到全球領先。