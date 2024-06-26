｢窮鬼｣暴擊米芝蓮　內地去年高檔餐廳倒閉13%進入｢低慾望社會｣？

內地許多高檔餐廳近半年來湧現接連倒閉現象，就算有米芝蓮評鑑或大師名人加持，生意也不見好轉，諸如北京兩家知名米芝蓮餐廳Tiago、OperaBOMBANA，四月以來雙雙係倒閉、跑路的生死局。這些餐廳紛紛以租約到期收掉，甚至有的餐廳還傳出對廠商欠貨款或欠工資，內媒援引數據統計，內地去年精緻餐飲行業的倒閉門店數量為13%，為史上最高，直指內地消費進入「低慾望社會」，高溢價的產品越來越不受歡迎。



內媒《青年說》報道，在內地所謂的「高檔餐廳」，就是每人每餐的平均消費額，是500元（人民幣，下同）起跳，甚至有人會一餐吃1000元也不嫌多。不過在近一年，這種花大錢、吃大餐的消費習慣已經逐漸消失，在這半年裡，更是有不少家高檔餐廳倒閉。

內地消費者也不再迷信米芝蓮、名人大師背書的標籤，讓過去一年來高檔餐廳接連倒閉。（微博）

內媒《36氪》報道，成立於2014年的Tiago集團，十年裡創立了4個餐飲子品牌，門店最多時達到8家，是北京「西餐老網紅」。旗下的泰式料理品牌摩登泰，作為北京米芝蓮必比登推薦餐廳，被不少消費者譽為「北京泰式料理天花板」。

4月1日晚間，Tiago旗下北京頤堤港店「突發關店」，門上貼著商場方的告知書，表示門店為非正常關店，已提出訴訟。另據Tiago門店員工爆料，「兩個月工資沒發，也沒錢給供應商結帳，人家不送貨，門店運行不下去了……現在我們都在走仲裁程式。」

一位接近Tiago核心團隊的匿名人士向內參君透露，這個店最大的痛點是「消費理性了，直營店之前裝修投入比較高、房租高，價格不降，客流斷崖式下跌，慢慢就虧本了。」

Tiago旗下北京門店全部關閉。（微博）

無獨有爾，北京另一家由米芝蓮三星大廚創立的Opera BOMBANA餐廳，也於四月宣布突然停業。報道稱，Opera BOMBANA開業11年間，曾連續7年入選黑珍珠上榜餐廳，2022年摘得北京米芝蓮一星，曾被譽為「超頂級黑珍珠餐廳」、「北京餐飲界首屈一指的西餐廳」，是北京高端義大利餐飲品牌的代表之一，更是眾多明星的秘密聚會地。因承辦過高圓圓與趙又廷婚慶派對而備受矚目。

時至4月11日下午，Opera BOMBANA官方公眾號突發一封道別信，表示將於14日正式停業。

內地多家高檔餐廳，接連在這一年內倒閉。（微博）

據門店相關人士及網民透露，Opera BOMBANA因經營虧損導致閉店，「曾經輝煌一時的北京頂級義大利菜，竟然因為不給供應商結帳，導致供應商堵到店門口來討債」。也有自稱為Opera BOMBANA供應商的用戶稱，「我就是那個供應商，欠我們400多萬。」

根據紅餐網發佈的《2023年中國餐飲消費趨勢報告》顯示，從2022年10月到2023年4月的期間內，人均300+的精緻餐飲門店數量開始下滑，取而代之的是人均50~300元的餐廳。不少高價噱頭的精緻餐飲，都開始推出「窮鬼套餐」。在今年年初美團發佈的《精緻餐飲報告》則顯示，內地年精緻餐飲行業的倒閉門店數量為13%，創下史上最高。

《青年說》報道援引餐飲行銷專家徐露說法，指出她觀察成都商圈，以前許多民眾都願意花1000元人民幣吃大餐，這些高檔餐廳甚至還會辦「更高貴」的活動，食客一樣絡繹不絕。但後來民眾的消費額開始砍半，餐廳為了生存也開始推優惠套餐。不過就在今年五一長假，徐露發現，餐廳的消費者人數明顯下降，顧客也不再迷信米芝蓮、名人大師背書的標籤了。

報道也以一句話來形容現在的中國消費者：「顧客是來吃菜的，不是看菜的，中國進入『低慾望社會』。」並指出過去消費者偏好追求奢華、名氣的消費習慣，已經慢慢在轉變，並變成理性消費，高溢價的產品會越來越不受歡迎，人們對價格也會極度敏感。