寧德時代掀「896工時」輿論巨浪：內地企業賣不動商品就賣慘？

2019年4月，阿里巴巴集團創辦人馬雲曾公開稱「996」（朝九晚九每周工作六天）是福報，引起內地輿論圍繞公司加班現象的爭議。沒想到，過了五年，996工作制不僅沒有消失，甚至還變本加厲，演變成「896」（朝八晚九每周工作六天）。



6月17日，話題詞條「傳寧德時代實行896工作制」登上微博熱搜首位。根據網傳文件，中國電池巨頭寧德時代號召員工「奮鬥100天」，從6月12日起，特定職級的員工開始實行896工作制，即周一至五每日早上8點上班、晚上9點下班，周六需要上班，但不強制加班。

文件稱，特定職級的員工若想請假，包括在9點前下班，須由所屬各級負責人批准。

有意思的是，文件特別注明，外籍員工並不強制參加，而是「按他們的意願」決定。至於為什麼外籍員工無需響應號召，文件沒有解釋。

有網民曝寧德時代要求中國員工實行「896」工作制。

文件還顯示，發起奮鬥100天號召的原因是：「近期新能源乘用車市場滲透率首次突破50%，但市場環境愈發複雜，競爭愈加激烈，為更好完成組織賦予的任務，加快推進各項工作達成。」

隨著多家媒體報道和轉發，這份文件很快就在內地社交平台上流傳，並掀起有關勞資關係的討論。

有人吐槽：「這下真的變成社畜了，鼻子被公司牽著走。」也有人批評：「都做到行業第一了，還要靠壓榨員工來競爭，而不是提高自己的技術壁壘。」還有人認為，外籍員工不強制參加896工作制，原因是他們真的會提告，「他們在這裡沒有什麼家人，不用怕背後勢力的針對，更不用擔心家人受牽連」。

看來，超長工作時間和不同國籍員工的差別待遇，是點燃公眾情緒的導火索。

內地《勞動法》規定，用人單位休息日、法定休假日安排勞動者工作又不能安排補休的，需支付兩倍或三倍工資報酬，強制要求周末加班屬於違法行為，若強制要求加班又拒不支付相應勞動報酬的，員工有權向勞動保障行政部門舉報。

896早就有了

面對排山倒海的輿論壓力，一名接近寧德時代的相關人員向內媒《界面新聞》說，寧德時代集團層面只是提出奮鬥100天的號召，其餘網傳的一些所謂的「符合條件的員工實行896工作制」等規定均為編造。

也有不具名的寧德時代內部人員向《南都灣財社》說，網傳文件非官方發布。該人員強調，公司確實號召過管理層以身作則，多花一些時間在工作上，但沒有強制幾點上下班，「我們沒有出過任何的官方文件或規定」。

不過，《財聯社》引述寧德時代內部員工說，其部門6月14日已經開會口頭通知此事，並說：「之前也要加班，但不強制到9點。」

有網民曝寧德時代要求中國員工實行「896」工作制。

根據《國際金融報》報道，寧德時代奮鬥100天的口號早在2016年便被提及。從那時起，各個部門便下達要求，員工開始每天加班至晚上9點、10點才能下班，而且還「義務加班」。

報道稱，有別於與此次傳出的896工作制，2016年並未提出明確職級要求。報道也引述寧德時代員工透露，當時的加班並非強制9點之後下班，而是根據各自工作狀態靈活加班。

也有寧德時代工作人員告訴《財新網》，公司此前沒有強制執行896工作制，但員工的工作時長經常能達到這一水準。這名員工提到，對於公司最核心的研發部門而言，加班時長與員工的績效掛鉤，因此加班也是家常便飯。

總部位於福建的寧德時代，是全球最大電動汽車電池生產商，市場份額佔超過三分之一。寧德時代3月披露的年報顯示，截至去年末，公司員工總數為11萬6000人，較2022年末減少2%。

不少企業將違法超時加班美化為奮鬥的形式，如2019年阿里巴巴前總裁馬雲形容996工作制是「福報」，便引起廣大人民的聲討。（福建日報）

不只寧德時代有加班文化

寧德時代官方至今沒有出面回應。如果把視角擴大至整個新能源汽車行業來看，這樣的事情和後續反應並非新鮮事。

據《澎湃新聞》報道，去年2月，奇瑞汽車執行副總經理、汽車工程技術研發總院院長高新華發布一封郵件稱：「以奮鬥者為本，星期六是奮鬥者的正常工作日。對於行政領導們，必須是正常工作日，請想辦法（規避法律風險）；學習華為精神，讓奮鬥者努力，也不能讓奮鬥者吃虧！從機制上想辦法。」

郵件曝光後，撻伐聲浪接踵而至，紛紛批評是「道德綁架」「畸形的加班文化」。

今年4月，智己汽車高層的一段發言，也讓該公司陷入輿論風暴。《南方都市報》APP報道稱，智己汽車聯席CEO劉濤在新車發布會上說，「從這三四年創業以來，我和我們團隊的每一位小夥伴，都非常認真地每天在學習」「我們的同學甚至連自己小孩的出生都會錯過」「也有小夥伴在短期當中連續四次陽了，還堅守在工作第一線」。

對此，有網民持中立態度，認為劉濤「也許只是想表達這款車傾注了大量心血」，但大部分人都批評智己「壓榨員工，歌頌苦難」「賣慘式行銷以博取同情」。

不論是內卷、躺平盛行，還是「外賣騎手困在系統裏」、「流調裏最辛苦的中國人」引發廣泛共鳴，都在說明今天中國亟需推進公平正義和共同富裕。（視覺中國）

實際上，加班文化在汽車企業中並不罕見。《中國新聞周刊》報道，有合資車企甚至強制每天加班，連續排名末位的三部門縮編裁員。

去年4月，蔚來的一名員工在網上曝光自己的加班經歷，稱2020年5月入職三年來經常加班，一度在八個月內加班時長累計近500小時。

寧德時代以896應對挑戰？

回到寧德時代此次的896工作制風波，有觀點認為，外界之所以高度關注，首先是因為相關工作時長，其次是這家電池巨頭正面臨一定壓力。

根據《21世紀經濟報道》，從動力電池企業裝車量排名來看，寧德時代動力電池裝車量5月的市佔率為43.87%，穩居榜首。但市場份額在逐步減少，環比下降0.77個百分點，已是連續第三個月環比下滑。

比亞迪排名第二，其市佔率達28.97%，較上月微增0.6個百分點，與寧德時代市場份額差距已連續三個月縮小。

除了面對競爭對手的激烈挑戰，寧德時代積極布局海外市場的步伐，也可能因政治因素遇到前所未有的考驗。

根據美國與中國政府戰略競爭特設委員會網站消息，委員會主席穆勒納爾等五名共和黨人6月5日聯名致函國土安全部，要求將寧德時代和另一家中國電池製造商國軒高科列入實體清單，禁止它們的產品進入美國。

信中指，兩家公司的材料供應商和製造過程與新疆的強迫勞動有關，違反了《防止強迫維吾爾人勞動法》。

繼美國福特汽車去年9月下旬宣布暫停與中國電池製造商寧德時代的建廠計劃後，中國另一電池製造商國軒高科在美建廠計劃也正面臨阻礙。（網上照片）

面對指控，寧德時代6月7日發聲明回應說，相關指控毫無根據，並且是完全虛假的；美國議員信中引用的供應商信息「不準確且具有誤導性」。

在這樣的情況下，寧德時代的戰略部署能否有效應對，或將是外界觀察寧德時代未來發展的一大指標。

總的來說，新能源汽車行業正處於競爭激烈的時期，這可能是業內員工長時間工作和加班的關鍵原因。但外界要思考的是，這是否是大眾無奈的選擇。如果不長時間工作加班，銀行存款會增加嗎？職業前景能得到保證嗎？體面生活還能繼續維持嗎？

所以，無論是此次被炎上的896工作制，還是馬雲口中的福報996工作制，工作和加班時長恐怕都不是人們關注的重點。人們更在乎的是在高強度的工作狀態下，能否獲得相應的高回報；如果能獲得高額的加班費和薪酬，那麼有關長時間工作的爭議，或許就不會那麼突出了。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

