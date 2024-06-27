涉用軟件作弊操控比賽兼受賄　中國象棋「第一人」王天一被查

據內地「經濟觀察報」報道，連續十一年象棋棋手等級分位列全國第一、有中國象棋「第一人」之稱的王天一數月前被浙江杭州警方調查，罪由涉嫌非國家工作人員受賄。



據報道，1989年4月23日出生於北京的王天一，很早就展現出象棋天賦。2014年，王天一獲得象棋棋手等級分全國第一名，並且連續十一年成為中國象棋霸主。其中在2023年，他的等級分達到了2800分，為中國象棋施行等級分以來的歷史新高，因此王天一也被譽為當今中國象棋「第一人」。

王天一被稱為中國象棋「第一人」。（資料圖）

2018年3月，王天一加入中國棋院在國內的唯一分院——中國棋院杭州分院。中國棋院杭州分院是由國家體育總局棋牌運動管理中心在2004年正式批覆同意成立，擁有圍棋、中國象棋、國際象棋三大棋類的專業隊伍。彼時，王天一公開稱自己是「從合同工升級為正式工」。

不過，常年以來，有許多專業棋手，質疑王天一在象棋比賽中利用技術手段作弊者眾多。其中一位質疑者，是2011年全國象棋錦標賽的冠軍孫勇征。而王天一也公開回應質疑，表示「以證清白」要和孫勇征公開對決。不過因中國棋院等部門反對，「約戰」並未進行。

王天一棋局。（網絡資料圖）

2023年6月，中國一段棋手王躍飛與郝繼超的一段電話錄音引發關注，直指王躍飛與王天一參與買棋，甚至用軟件作弊操控比賽。王躍飛甚至自稱有一批人參與其中，形成一條產業鏈。

2023年10月17日，時年73歲的中國象棋特級大師，有「棋王」之譽的柳大華公開實名舉報時任國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍，稱郭莉萍長期以來「包庇縱容中國象棋界的黑惡勢力，公然使用電腦軟件以及現代科技手段，操縱包辦國內各種大型比賽的勝負與獎金分配。」他還稱，「長期以來，郭莉萍對中國象棋界的這一驚天醜聞，不查不問，反而對挺身揭露醜聞的運動員、教練員進行百般打壓、打擊報覆。」

雖然，官方一直未有公開通報關於柳大華的舉報；而柳大華舉報的郭莉萍也已被調離國家體育總局棋牌運動管理中心，其對王天一被調查之事不知情。但有知情者稱，柳大華的舉報，是王天一被查的「導火索」之一。對於王天一涉嫌事項，知情者介紹，其涉嫌非國家工作人員受賄。