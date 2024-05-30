受賄近10億　國家煙草專賣局原副局長何澤華判死緩

5月29日，遼寧省大連市中級法院一審公開宣判國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華受賄、利用影響力受賄一案，對何澤華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。



國家煙草專賣局原黨組成員、副局長何澤華。（新華網）

此外，法院對何澤華以利用影響力受賄罪判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣三十萬元，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對其受賄、利用影響力受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，1998年至2023年，何澤華先後利用擔任江蘇省煙草專賣局（公司）黨組成員、副局長（副經理），安徽省煙草專賣局（公司）黨組書記、局長、經理，安徽中煙工業公司總經理，國家煙草專賣局黨組成員、副局長等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、業務承攬、職級晉升、職工錄用等方面提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣9.43億餘元。

2014年至2016年，何澤華在離職後利用原擔任國家煙草專賣局黨組成員、副局長，江蘇省煙草專賣局（公司）黨組成員、副局長（副經理）等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在煙草業務承攬、銀行攬儲等方面謀取不正當利益，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣147萬餘元。