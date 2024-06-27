嚴把發行上市准入關 A股上半年新股上市數量銳減
撰文：聯合早報
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在監管部門嚴把首次公開募股（IPO）准入關的情況下，今年上半年中國A股新股上市數量和募資額銳減。
據《中新社》報道，A股本月26日迎來上半年最後兩家上市企業。當天，永臻股份、愛迪特分別登陸上海證券交易所主板和深圳證券交易所創業板。
隨著永臻股份、愛迪特的上市，A股上半年新股發行已經完畢。據金融數據服務商同花順的統計，今年上半年A股共有44只新股上市，合計募資約324.78億元（人民幣，下同，）。而去年同期，共有173只新股上市，總融資額2096.77億元。與去年同期相比，新股上市數量、總融資額均明顯減少。
總融資額大幅下降，除了新股數量大幅減少的原因，也與今年上半年超大型IPO減少有關，前五大IPO中沒有百億元級別的募資額。據同花順統計，上半年A股首發募集資金最高的為永興股份，約為24.3億元。
今年4月發佈的新「國九條」（《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》）提出，嚴把發行上市准入關。進一步完善發行上市制度，強化發行上市全鏈條責任，加大發行承銷監管力度。
本文獲《聯合早報》授權刊載。