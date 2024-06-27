嚴把發行上市准入關　A股上半年新股上市數量銳減

在監管部門嚴把首次公開募股（IPO）准入關的情況下，今年上半年中國A股新股上市數量和募資額銳減。



據《中新社》報道，A股本月26日迎來上半年最後兩家上市企業。當天，永臻股份、愛迪特分別登陸上海證券交易所主板和深圳證券交易所創業板。

隨著永臻股份、愛迪特的上市，A股上半年新股發行已經完畢。據金融數據服務商同花順的統計，今年上半年A股共有44只新股上市，合計募資約324.78億元（人民幣，下同，）。而去年同期，共有173只新股上市，總融資額2096.77億元。與去年同期相比，新股上市數量、總融資額均明顯減少。

5月31日，上交所公告發布，聯芸科技（杭州）股份有限公司IPO首發過會，成為證監會發布新「國九條」後首家IPO過會的企業。根據招股書，聯芸科技固態硬盤主控晶片出貨量佔比達22%，排名全球第二。（網上圖片）

總融資額大幅下降，除了新股數量大幅減少的原因，也與今年上半年超大型IPO減少有關，前五大IPO中沒有百億元級別的募資額。據同花順統計，上半年A股首發募集資金最高的為永興股份，約為24.3億元。

今年4月發佈的新「國九條」（《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》）提出，嚴把發行上市准入關。進一步完善發行上市制度，強化發行上市全鏈條責任，加大發行承銷監管力度。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

