美軍「地獄戰略」對付解放軍攻台　陸國防部：自己做好下地獄準備

外媒日前披露，新任美國印太總部司令塞繆爾·帕帕羅（Samuel Paparo，又譯巴帕羅）提出名「地獄景象」（Hellscape）戰略，讓解放軍產生傷害，爭取協防台灣的時間。對此，中國國防部發言人吳謙今（27）日回應指出，「那些叫囂把別人家園變成地獄的人，首先要做好自己先下地獄的準備。」



美擬｢地獄景象｣等十計劃挫解放軍攻台 內媒質疑如何大規模生產

美軍印太司令部5月3日在美國夏威夷舉行印太司令交接儀式，巴帕羅（Samuel Paparo）正式從前司令阿基里諾（John Aquilino）手上接下指揮權。（美軍印太司令部twitter）

美媒《華盛頓郵報》6月10日引述美國印太司令帕帕羅的訪問報道，宣稱一項名為地獄景象（Hellscape）的應變計劃，可快速部署大量無人機干擾解放軍攻台行動，引發熱議。據悉美國海軍學會網站今年2月就曾詳細披露該戰略，並稱「這可能是阻止解放軍登陸台灣的關鍵。

該文發布後，引各輿論蕩漾。有分析揭露，美國近年購買、開發無人武器系統，約有數十項計劃，以在台海打造強大打擊力；內媒則直指，美軍想要讓台海真的出現「地獄景觀」，關鍵在於能否「實現大規模生產」。

國防部新聞發言人吳謙。（國防部網）

對於「地獄景象」（Hellscape）的戰略，吳謙指出，美方一些人為了「以台制華」，不惜把台灣海峽變成人間地獄，極為喪心病狂。他抨擊，「這也再次證明『台獨』份子妄想『倚美謀獨』，終難逃棋子變棄子。」

吳謙強調，「台灣屬於中國，中國不容分裂」，他指出，在捍衛國家主權和領土完整，反擊外部勢力干涉方面，中國人民解放軍一向是敢打硬、敢打仗勝仗，「對於別人的威脅和動作，我們從來不吃這一套。」

國台辦發言人朱鳳蓮。（微博＠國台辦發布）

國台辦發言人朱鳳蓮6月26日痛批，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。美方一些反華勢力此前炒作「毀滅台灣計劃」，現在又鼓譟將台海變成「地獄」，傳遞出十分危險的信號，充分暴露美方為維護其自身利益不惜毀滅台灣的真實意圖。

朱鳳蓮痛批，「美國在哪裡拱火，哪裡的民眾就要遭殃」，她抨擊，「堅決反對任何外部勢力介入台灣問題。敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號，停止插手台灣問題，停止在台海拱火攪局」。