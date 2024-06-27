曾捲入火箭軍醜聞　前國防部長魏鳳和同遭開除黨籍

6月27日，中共中央政治局會議審議並通過中央軍委《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格。



根據軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，經黨中央研究決定，2023年9月21日，由軍委紀委監委對魏鳳和嚴重違紀違法問題立案審查調查。

現已查明，魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪。審查調查中還發現魏鳳和其他嚴重違紀違法問題線索。魏鳳和身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

2024年6月27日，中央政治局會議審議並通過中央軍委《關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告》，根據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，決定給予魏鳳和開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格，將魏鳳和涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

此前，中央軍委已決定給予魏鳳和開除軍籍處分，取消其火箭軍上將軍銜。

魏鳳和捲入解放軍火箭軍腐敗醜聞。（資料圖片）

今年70歲的魏鳳和在去年3月卸任國務委員、防長。今年春節前夕，國家主席習近平等黨和國家領導人依慣例分別看望或委託看望老同志，向他們致以誠摯的節日問候，衷心祝願他們新春愉快、健康長壽。但官方披露被慰問的「老同志」名單當中沒有魏鳳和，外傳他和去年10月被免國務委員、國防部長職務的李尚福均捲入解放軍火箭軍腐敗醜聞。不過官媒央視5月6日播報一則前全國人大常委會副委員長烏雲其木格遺體火化新聞，期間魏鳳和的名字出現在畫面中，引發關注。

根據資料，魏鳳和是解放軍火箭軍前身二炮部隊出身，2015年擔任首任火箭軍司令，2017年當選中央軍委委員，2018年任國防部長。

發生於2023年的火箭軍腐敗案即一系列涉及解放軍火箭軍、中央軍事委員會裝備發展部和航天軍工企業的腐敗案件，也是中共二十大召開、習近平開始其第三個中共中央總書記和中央軍委主席任期後，首宗涉及軍方最高層的腐敗案件。

2023年7月起，陸續有軍隊和軍工企業高級幹部被免職，部分被罷免人大代表、撤銷政協委員資格。除魏鳳和、李尚福等人，涉及的人士還有兩任火箭軍司令員李玉超、周亞寧，四名身爲全國政協委員的軍工企業負責人，和其他七名解放軍全國人大代表。