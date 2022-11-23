魏鳳和：中國軍隊是和平之師　有能力戰勝一切來犯之敵

第九屆東盟防長擴大會今日（23日）在柬埔寨暹粒舉行，國務委員兼國防部長魏鳳和發言時提到，中國軍隊是和平之師，中方不覬覦他國利益，但捍衛自身利益的決心意志堅如磐石，中國軍隊有信心、有能力戰勝一切來犯之敵。



魏鳳和稱，當前世界和平與發展面臨重大挑戰，構建人類命運共同體是正確選擇和前途所在，各國要團結不要分裂、要公道不要霸道、要開放不要封閉、要互利不要自利，共同塑造和維護兼顧各方訴求、符合各方利益的區域秩序。

他表示，中國始終致力於為世界增加穩定性、提供正能量。中國的和平發展必將為全球共同發展提供新機遇，為維護世界和平穩定發揮建設性作用。中國軍隊是和平之師，願同各國軍隊一道，繼續為世界和平貢獻力量。

他指出，中國不覬覦他國利益，但捍衛自身利益的決心意志堅如磐石，中國軍隊有信心、有能力戰勝一切來犯之敵。亞太地區安全形勢穩中有憂，各國防務部門應維護東盟中心地位，踐行全球安全倡議，堅持聚焦務實合作，攜手築牢地區安全屏障。

會議期間，魏鳳和分別會見美國、越南、老撾、澳洲、新西蘭、韓國等國的國防部長和俄羅斯國防部副部長，就加強兩軍合作以及共同關心的問題交換意見。