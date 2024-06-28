蘇州男持刀襲日本母子　中國女職員遭捅數刀亡　見義勇為細節曝光

蘇州6月24日有一名持刀男子攻擊一輛載有「蘇州日本人學校」學生的校巴，造成一位日本人母親及其孩子受傷。事件中另有一名中國籍校巴女職員受傷，情況危殆，6月27日官方發布消息證實她已經身亡。施襲男子已被拘留，暫時未知動機。



蘇州市公安局公布見義勇為女職員的資料，該女子名為胡友平，1969年7月生，現居蘇州市姑蘇區。6月24日16時許，胡友平在蘇州高新區塔園路新地中心公車站台發現有人持刀行兇，立即奮不顧身上前阻止，被犯罪嫌疑人連捅數刀，經搶救無效不幸離世。

胡友平見義勇為自己卻遇刺身亡。（網絡圖片）

蘇州市公安局 、蘇州市見義勇為基金會指出，胡友平在他人面臨嚴重生命威脅時，不顧個人安危，挺身而出，勇於同違法犯罪行為作鬥爭，避免更多人遭受傷害，展現出英勇無畏、匡扶正義的崇高品質，有力弘揚了社會正氣。

根據《江蘇省獎勵和保護見義勇為人員條例》《蘇州市見義勇為稱號評定實施辦法》有關規定，經蘇州高新區管委會申報，市見義勇為稱號評定工作小組評審，提請市政府追授市民胡友平「蘇州市見義勇為模範」稱號。本著公平、公開、公正的原則，現將胡友平的見義勇為事蹟進行公示，公示時間為6月27日至7月1日，接受社會各界和廣大群眾監督，如有異議，請及時向蘇州市見義勇為基金會來訪、來電、來函反映。

日本放送協會（NHK）24日報道，根據日本駐中國上海總領事館的消息，受傷的孩子是學齡前兒童，當時與媽媽在車站候車。他們在校巴駛至車站時受襲，已經送院治療，相信沒有生命危險。

據涉事日籍成年傷者陳述，疑犯行兇時，胡友平阻攔並被刺傷倒地，其兒子得以趁機躲開。現場目擊市民看到，胡友平先是拉住疑犯，又從身後抱住對方，疑犯反手將她刺傷，致其倒地後仍繼續追刺時，被市民、途經司機和巡警制服在馬路上。目擊市民表示，如果當時疑犯沒有被攔住，將會有更多人受傷。

日本駐華大使館6月24日呼籲在華日本人注意安全，稱最近中國各地的公園、學校和地鐵都發生傷人事件，呼籲「外出時一定要注意周圍的情況」。

據了解，事發車站位於蘇州日本人學校以北約1公里，附近有不少日本人居住。

對於事件，當地日商俱樂部一名負責人表示感到十分遺憾，但這只是偶發個案。事發後，得知當地政府作出了迅速積極的反應，給予傷者全方位的關心和照顧，讓人感到安心。