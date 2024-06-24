遊日本注意｜遊客數目急升　逾30地方政府擬徵「住宿稅」增財源

日本遊客數目近來不斷上升，據日媒6月23日報道，當地多個地方政府正考慮向遊客徵收住宿稅，以增加財源，目前有12個城市已經引進或決定引進住宿稅，另有逾30個地研究開徵。



目前已經開徵住宿稅或決定開徵的地方包括東京都、大阪府、京都市、金澤市、福岡市、長崎市等，其中東京都早在2002年開徵。

圖為2024年6月14日，遊客在日本東京築地場外市場觀看一家海鮮餐廳的招牌。（Reuters）

報道指出，日本另有逾30個地方政府有意跟隨，例如富士河口湖町、熊本市都探討在2026年引入住宿稅，遊客眾多的札幌市和沖繩縣地方政府也考慮類似措施，此意味遊客未來到訪日本時，住宿費用可能升高。

報道稱，收取的稅款金額因不同市、町而異，但一般為每人住宿費的1至3%。

一些已收取住宿稅的地方政府也考慮加價，例如京都市有意提高稅款金額。

圖為日本新雪谷大雪，攝於2019年12月5日。（Getty）

根據日本觀光局統計，日本今年首5個月的外國遊客總數量為1464萬人次，超過2019年1月至5月的年度歷史新高（1375萬人次）。

日本北海道知事鈴木直道6月21日在議會會議上表示，將加速討論引入「住宿稅」，正考慮的方案是依據遊客入住酒店的房價而決定徵收稅款金額，每晚金額由100至500日圓（約4.8至24.3港元）不等。官員冀2026年春季開始實施。

日媒：部份旅客或遇雙重徵稅

報道指，由於北海道內部份地方政府也有收取住宿稅的計劃，旅客未來有可能被雙重徵稅，例如北海道新雪谷町（又稱二世古町）計劃11月開始徵稅，將依據酒店房價高低收取費用，最多每晚徵2,000日圓（約97港元）。若然北海道政府未來也徵稅的話，意味在新雪谷町的旅客每晚最高可被徵2,500日圓（約121港元）。