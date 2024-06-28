習近平：設「全球南方」研究中心　提供10萬個培訓名額

和平共處五項原則發表70周年紀念大會今（28）日在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平表示，呼籲「全球南方」（the Global South）應當以更加開放包容的姿態攜手共進，中方並將設立「全球南方」研究中心，更好地支持「全球南方」合作。



外交部網站28日發布習近平在和平共處五項原則發表70週年紀念大會上的講話。習近平表示，中國領導人在二次大戰後首次完整提出互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處五項原則，並將其納入中印、中緬聯合聲明，共同倡導將五項原則確立為指導國家間關係的基本準則。

6月28日，和平共處五項原則發表70周年紀念大會在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平出席紀念大會並發表重要講話。（中國外交部）

習近平表示，「全球南方」聲勢卓然壯大，為推動人類進步發揮了舉足輕重的作用。站在新的歷史起點上，「全球南方」應當以更加開放包容的姿態攜手共進，走在推動構建人類命運共同體的前列。

為更好支持「全球南方」合作，中方將設立「全球南方」研究中心，未來5年向「全球南方」國家提供1000個「和平共處五項原則卓越獎學金」名額，提供10萬個研修培訓名額，並啟動「全球南方」青年領軍者計劃。

為更好支持「全球南方」合作，習近平在會上宣布，中方將設立「全球南方」研究中心，並提供10萬個研修培訓名額。（中國外交部）

同時，中方也將繼續用好中國—聯合國和平與發展基金、全球發展和南南合作基金、氣候變化南南合作基金，同有關方共同設立落實全球發展倡議三方合作示範中心，支持「全球南方」國家經濟發展。

此外，習近平表示，中方將在國際農業發展基金續設南南及三方合作基金，增加1000萬美元等值人民幣捐款，用於支持「全球南方」農業發展。中方願同更多「全球南方」國家商談自由貿易安排，繼續支持世界貿易組織發起的促貿援助倡議並持續注資「中國項目」，歡迎更多「全球南方」國家加入《數字經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議》。從現在起至2030年，中國自發展中國家累計進口額有望超過8萬億美元。