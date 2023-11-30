基辛格曾言「中國是生命一部份」　籲中美和平共處

在70年代重塑中美關係的外交家美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）11月29日在家中離世，享嵩壽100歲。已屆百歲之齡的他7月訪華，與中國國家主席習近平會面。他當時指，兩國關係「關乎世界和平和人類社會的進步」。



基辛格10月24日出席美中關係全國委員會年度晚宴時指，相信中美關係依賴於一種理解，即兩國具有為世界帶來和平與發展的獨特能力，而此事符合兩國自身利益，亦符合世界利益。

他9月23日以視像形式參與上海第五屆外灘金融峰會，指自己一直深信美中關係至關重要，又指真正國際化、全球化的進程中，不能沒有中國參與。

中國外交部引述基辛格7月19日會見中央外辦主任王毅時稱，美中保持穩定關係，事關世界和平穩定及人類福祉，無論如何困難，都應平等相待，保持接觸，不可試圖孤立或隔絕另一方。

基辛格1971年以秘密形式首次訪華，至卸任後數十年間多次訪問中國，總數逾100次。他曾表示，「中國是我交往最久、最為深入的國家。中國已經成為我生命中非常重要的一部份」。