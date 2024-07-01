2內地高管菲律賓遭綁架撕票　1人為港股上市公司39歲國際營銷總監

多個內媒報道，近日有兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架並撕票。《第一財經》指其中一人為港股上市公司潤邁德公司的國際營銷總監，另一人為心血管醫療器械的經銷商。



多個網上流傳資料現示，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚。（蘇州潤邁德醫療科技有限公司官網）

多個網上流傳資料現示，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚。有網民貼出疑似公司的訃文，指夏在菲律賓遭遇綁架案，於2024年6月24日逝世，年僅39歲。

網傳訃告。（微博）

《紅星新聞》1日報道，兩人相約6月20日抵達菲律賓考察業務，希望進一步拓展海外市場，卻不幸遭遇綁架，6月24號遇害。

報道指，一名遇害人員夏某某在國內某醫療器械上市公司擔任國際營銷總監，畢業於湖南城市學院，還曾被評為該校材料與化學工程學院近15年優秀畢業生。

報道又引述知情人士透露，另一位遇害者孫某家中還有年邁的父母，其父母只知道兒子在菲律賓遭遇綁架，尚不知道兒子已不幸遇害。

家屬曾向綁匪支付300萬元人民幣

鳳凰網則報道，其中一名死者名為夏軻孚，遭遇綁架時家屬曾向綁匪支付300萬元人民幣的贖金， 但綁匪仍然撕票。

內媒：疑似一場「連環設套」案件

《第一財經》報道指，兩位資深醫療器械人士在海外遇難，正值中國醫療器械出海東南亞的當口。據網上信息，兩人在歐洲某行業大會上認識了自稱菲律賓業務的代理商，相約赴菲律賓拓展業務，在當地遭遇綁架，這疑似一場「連環設套」案件。《第一財經》無法證實這一說法的真實性。