微軟關閉中國市場所有線下授權門店？　460間店舖4年內縮至51間

據內媒引述消息指，自7月1日起，微軟關閉內地所有線下授權門店，僅保留官網商城與京東旗艦店。對此，微軟方面回應稱，微軟不斷評估其零售策略以滿足客戶不斷變化的需求，已決定整合中國大陸市場渠道，客戶仍可通過零售合作商及微軟官網購買產品及獲得服務。



目前，微軟官網顯示的中國大陸門店僅有51間。（微軟官網）

目前，微軟官網顯示的中國大陸門店僅有51間，其中多為Xbox體驗店和順電微軟體驗專區，其中「微軟授權店」僅剩7間。微軟授權店北京西單大悅城店銷售人員表示，目前門店正常營業，但「公司層面應該是已經接到了（閉店）相關通知，並且有相關準備動作了。」

微軟授權店大連拓金街邊店工作人員說，「6月30日就撤店了。」而微軟授權店北京新中關購物中心店工作人員表示，大概半個月前已經接到閉店通知，該門店已經閉店。至於線上渠道，淘寶平台「微軟中國官方旗艦店」客服表示，「目前店鋪沒有收到閉店相關通知。」

事實上，這不是微軟第一次對線下門店進行大規模調整。（鈦媒體APP）

事實上，這不是微軟第一次對線下門店進行大規模調整。微軟線下門店主要銷售的產品，是微軟旗下的Surface系列筆記本電腦和Xbox遊戲機。此前在2020年，受到疫情影響，微軟就曾表示將永久關閉其在全球的線下零售商店，把零售業務重心轉移到Microsoft.com在線商店上，只會保留倫敦、紐約、悉尼和華盛頓雷德蒙德總部的實體店，並改為「微軟體驗中心」。關閉實體店預計將耗資4.5億美元，但公司不計劃裁員。

當時，微軟在中國大陸市場沒有直營門店，但是有460間授權店、體驗專區等。微軟中國官網顯示，中國市場的線下微軟授權專賣店和3C電器零售商門店並不會受到2020年大調整的影響，將會繼續保持正常運營。