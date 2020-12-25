阿里巴巴涉壟斷受查　人民日報：歐美制約微軟等巨頭，促新銳誕生

近日，中國市場監管總局根據收到的舉報信息，依法對阿里巴巴集團實施的「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，人行等4大監管機構亦會約談螞蟻集團，督促螞蟻集團落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求。 官媒《人民日報》周五（25日）連續第二日發表評論文章，指加強反壟斷監管與做強做大平台經濟並不矛盾，更不會扼殺互聯網行業的創新基因，反而是對平台經濟發展環境的有力保護。文章又提到，正是歐美國家通過反壟斷制約了微軟、IBM等科技巨頭，才促使Google、蘋果等互聯網新銳誕生和成長。

《人民日報》表示，隨着平台經濟迅速崛起，濫用市場優勢地位的行為日益增加，並出現限制競爭、價格歧視、損害消費者權益等問題，破壞了市場競爭秩序；強調壟斷並非平台企業的基因和特權，回顧歷史，優秀的平台企業均在公平競爭中拼殺出來的，今天的大企業、大平台亦是由小公司、小網站起家。

中國市場監管總局對阿里巴巴集團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。（中新社）

所謂「二選一」，簡單而言即是若想在天貓開設網店，便不可在其他網絡平台上同時存在，直接影響對象就是網絡平台店鋪商家。

文章又指，平台經濟正是在激烈的市場競爭推動下才展現出蓬勃生機、無限潛力，不斷推進技術，故各方均期待大企業、大平台也能為後進入的小公司、小網站留有良性競爭的機會，大型互聯網平台企業應帶頭維護良好的互聯網經濟生態體系；競爭是市場經濟的基石，壟斷是市場經濟的大敵，反壟斷可有效降低市場進入壁壘，讓更多市場主體共享數字經濟發展紅利，激發全社會創新創造活力等。

再者，互聯網行業從來不是、也不應成為反壟斷的法外之地，出於呵護新產業、新業態的考慮，中國對平台企業的監管向來十分審慎，但有關企業也需要遵規守法。而2008年起實施的《反壟斷法》，對內資和外資、國企和民企、大企業和中小企業、互聯網企業和傳統企業皆一視同仁、平等對待，保障各類市場主體平等參與市場競爭。

文章進一步強調，加強反壟斷監管，為平台經濟帶來的絕不是行業的「冬天」，反而是更好更健康發展的新起點，並舉例提到正是歐美國家通過反壟斷制約了微軟、IBM等科技巨頭，才促成Google、蘋果、Facebook、亞馬遜等互聯網新銳的誕生和成長，為行業帶來強勁活力。

最後該文指出，一枝獨秀不是春，百花齊放春滿園，今次反壟斷調查是一個契機，提升互聯網企業公平競爭意識和反壟斷合規意識，同時是開啟平台經濟創新發展、有序發展、健康發展的機遇，相信廣大互聯網企業能將監管要求內化到企業經營管理中，以改革和創新的姿態迎接發展新起點，更好走在規範健康發展的軌道上，提高中國數字經濟的整體國際競爭力。

（人民日報）