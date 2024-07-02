2內地高管菲律賓遭綁架撕票　中使館：分別為中國公民及美籍華人

多個內媒報道，近日有兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架並撕票。



中國駐菲律賓使館2日（周二）證實事件，指兩人分別為中國公民及美籍華人，又表示對兇手予以最嚴厲的譴責，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲兇手。



多個網上流傳資料現示，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚。（蘇州潤邁德醫療科技有限公司官網）

多個網上流傳資料現示，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚。（南方都市報）

中國駐菲律賓使館稱，日前，中國駐菲律賓使館接到一名中國公民在菲遭綁架的報案求助，立即啟動應急機制，全力開展營救工作。使館積極協助家屬向菲國警反綁架局報警，在國內公安部門指導下與菲警方開展執法合作，通過外交渠道向菲方提出交涉，要求其盡快解救人質，採取切實措施保障在菲中國公民安全與合法權益。

中國駐菲律賓使館稱，不幸的是，該中國公民最終遇害。據了解，一同被害的還有一名美籍華人。使館向兩名遇害者表示哀悼，對兇手予以最嚴厲的譴責。使館向遇害中國公民家屬積極提供領事協助，從多層面就此案再次向菲政府高層和有關部門提出交涉，敦促菲方加大辦案力度，盡快緝拿並嚴懲兇手。

1人為港股上市公司39歲國際營銷總監

《第一財經》報道指，遇害兩人之中，其中一人為港股上市公司潤邁德公司的國際營銷總監，另一人為心血管醫療器械的經銷商。

多個網上流傳資料現示，其中一名受害人為蘇州潤邁德醫療科技有限公司國際營銷總監夏軻孚。有網民貼出疑似公司的訃文，指夏在菲律賓遭遇綁架案，於2024年6月24日逝世，年僅39歲。

網傳訃告。（微博）

《紅星新聞》1日報道，兩人相約6月20日抵達菲律賓考察業務，希望進一步拓展海外市場，卻不幸遭遇綁架，6月24號遇害。

報道指，一名遇害人員夏某某在國內某醫療器械上市公司擔任國際營銷總監，畢業於湖南城市學院，還曾被評為該校材料與化學工程學院近15年優秀畢業生。

報道又引述知情人士透露，另一位遇害者孫某家中還有年邁的父母，其父母只知道兒子在菲律賓遭遇綁架，尚不知道兒子已不幸遇害。

家屬曾向綁匪支付300萬元人民幣

鳳凰網則報道，其中一名死者名為夏軻孚，遭遇綁架時家屬曾向綁匪支付300萬元人民幣的贖金， 但綁匪仍然撕票。

內媒：疑似一場「連環設套」案件

《第一財經》報道指，兩位資深醫療器械人士在海外遇難，正值中國醫療器械出海東南亞的當口。據網上信息，兩人在歐洲某行業大會上認識了自稱菲律賓業務的代理商，相約赴菲律賓拓展業務，在當地遭遇綁架，這疑似一場「連環設套」案件。《第一財經》無法證實這一說法的真實性。