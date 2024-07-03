歐國盃期間內地網絡賭博團夥盛行　北京、成都等多地公安嚴厲執法

北京公安消息，北京市公安局治安管理總隊6月26日凌晨組織警力開展集中統一收網行動，破獲3個網絡賭球團夥，抓獲涉嫌開設賭場嫌疑人21名，同時起獲用於賭球的電子設備、帳本帳單、銀行卡等涉案物品。除了北京掃蕩網絡賭球，成都、寧波等地近日也同步進行嚴厲執法，逮捕多名違法犯罪嫌疑人。



所謂賭球，即是球迷或者專門從事賭球的人員透過分析相關信息判斷球賽的勝負平情況，從而進行賭博的活動。賭球的方式大致分為線上和線下兩大類，從目前來看，主要以線上賭博為主要表現形式。線上賭球主要是指依靠互聯網等虛擬媒介進行非面對面的投注、購買球賽勝負的行為。

內媒《澎湃新聞》3日報道，北京警方針對歐國盃期間利用境外網站組織賭球違法犯罪活動開展專項打擊。微信公眾號「成都青白江公安」2日發出通報稱，青白江區公安分局刑警大隊近日對轄區賭球線索進行梳理，成功突出一團夥線索後，立即抽調精幹民警成立工作專班。經研判，辦案民警迅速鎖定10餘名違法犯罪嫌疑人。經查該團夥涉及下注賭資約40萬餘元人民幣。目前，到案的兩名違法犯罪嫌疑人員，一名被依法採取刑事強制措施，一名被依法給予行政處罰。犯罪嫌疑人柳某某已上網追逃，案件正在進一步偵辦中。

此外，成都都江堰市公安也在近日通報稱，根據網絡線索，成功打擊以夏某為首，在歐國盃期間組織人員進行跨境賭球的賭博團夥，抓獲犯罪嫌疑人5名並依法刑事拘留。