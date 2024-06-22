歐國盃球場醒目漢字成另類焦點　中國企業藉機「出海」

撰文：當代中國
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全世界球迷熱切期盼的歐洲國家盃，已經在上周正式開鑼，東道主德國更在揭幕戰中以5:1大勝蘇格蘭，創下創隊史賽事最大勝仗。
各球員在歐國盃的球場上攻守互換固然吸睛，但對於中國球迷來說，千里之外的歐國盃或許也能有另類的親切感，因為廣告圍擋上有許多醒目的漢字。

中國企業崛起　比亞迪取代大眾汽車開創歷史

今屆歐國盃的主贊助商，中國企業數目多達5間。（視覺中國/當代中國授權）

據官方公開的資料，本屆歐國盃共有13間「全球合作伙伴」級別的主贊助商，以及一些地區贊助商，後者主要是德國本地的企業。

眾多主贊助商中，中國企業的數量獨佔鰲頭，多達5間，分別為海信、Vivo、比亞迪、速賣通、螞蟻集團。至此，中國連續兩屆成為歐國盃贊助商的最多的國家。

此外，決賽中入進球最多球員將獲得的得分王獎盃，亦是由螞蟻集團旗下Alipay+冠名贊助。

事實上，作為大型足球盛事，歐國盃是全世界收視人口最多的節目之一，自然也是各品牌營銷的必爭之地。

今屆歐國盃的主贊助商，中國企業數目多達5間。（視覺中國/當代中國授權）

歐國盃的廣告牌，在很長一段時間，都是大眾汽車、adidas、VISA等國際品牌包攬，直至去到2016年，中國海信集團成為歐國盃56年來，第一間來自中國的贊助商。

而自從藉贊助歐國盃走出國門後，海信的海外業務呈現強勁增長態勢。2016年至2023年，海信的海外收入從234億元（人民幣．下同）躍升至858億元，海外營收占比從23%提升至43%。

另一個關於中國贊助商的有趣的資訊，是比亞迪在今屆歐國盃中，成功取代大眾汽車成為官方出行合作伙伴，亦創下歐國盃多項紀錄，包括史上首次攜手新能源汽車品牌，以及首次與中國汽車品牌合作。

中國企業藉機「出海」　 開拓歐洲市場新商機

歐國盃是全世界球迷的盛事，觀眾數以億計，背後是龐大的廣告機會。（視覺中國/當代中國授權）

上屆歐國盃吸引了全球52.3億人次觀看，決賽戲碼的更有高達3.28億人觀看直播。

中國企業深度參與世界級體育賽事，展現出全球化的影響力，另一方面也帶來更多商機。

例如提供網上零售服務的速賣通（AliExpress），它在今年3月正式成為歐國盃的官方合作伙伴。而數據顯示，速賣通在5月時的足球用品銷量同比增長高達80%，從菜鳥跨境倉發往歐洲的包裹量亦比去年同期增長300%以上。

「拓荒牛」海信更是名利雙收。資料顯示，在首次贊助歐國盃當年，海信的全球知名度就提升了6%，歐洲市場銷量在第二季度亦提升65%。此後8年，海信在海外的品牌知名度從37%提升到54%，並連續7年被評為中國全球化品牌10強。

球員參加歐國盃，力求為本國爭光、踢出身價，中國企業也藉歐國盃「出海」，開辟歐洲市場，躋身世界一流企業。

歐國盃中球員表現是重要焦點，而他們「背後」的贊助商，則是中國企業「出海」的大好機會。（視覺中國/當代中國授權）

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