閻學通：只要東亞不出現「北約」　和平就暫時有保障

第十二屆世界和平論壇將於7月5日至7日在北京舉辦，主題是「完善全球安全治理：護正義、促團結、謀合作」，預計圍繞維護世界秩序、大國責任擔當、「全球南方」等大會主題進行探討。清華大學國際關係研究院院長閻學通指出，在逆全球化趨勢下，國際秩序的大趨勢是日益分裂，而不是合作，儘管東亞地區相對和平，「但未來一年要警惕東亞地區形成類似北約的多邊軍事同盟，這樣東亞的和平狀態才能有保障」。



內媒《澎湃新聞》報道，閻學通2日出席「世界和平論壇媒體吹風會暨2024年度『清華會客廳』媒體沙龍」活動，席間坦言自己對大國競爭趨勢持比較悲觀態度，「我認為（大國競爭）仍會比較激烈。有可能明年我們會發現（屆時的安全形勢）會比今年更嚴重。」

清華大學國際關係學院院長閻學通。（視覺中國）

針對逆全球化趨勢，閻學通認為相關趨勢將不再局限於經濟領域，「政治領域的逆全球化已經開始，政治上的孤立主義會日趨嚴重」。閻學通警告，未來的孤立主義並非表現為閉關鎖國，而是變得俱樂部化，有選擇性地與國家往來。

在亞太情勢方面，閻學通表示，美國一邊推動「北約亞太化」，一邊拉攏亞太地區的某些國家，建立地區盟友體系，妄圖打造「亞太版北約」，「但目前看來美國要做到這一點還有困難」。

2021年9月15日，美國總統拜登（Joe Biden）、時任英國首相約翰遜（Boris Johnson）和時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）共同宣布，為維持並強化印太地區和平穩定，三方達成歷史性的澳英美聯盟AUKUS防衛協定。（Reuters）

閻學通順勢對東亞安全形勢提出警告，指出在逆全球化形勢下，需要當心各國內政的不確定性會帶來外交的搖擺和國際政治的不確定性，儘管東亞地區相對和平，但是在未來一年要警惕東亞地區形成類似北約的多邊軍事同盟，這樣東亞的和平狀態才能有保障。

最後，對於大國競爭趨勢，閻學通坦言自己持比較悲觀態度，「我認為（大國競爭）仍會比較激烈。有可能明年我們會發現（屆時的安全形勢）會比今年更嚴重。」在他看來，世界的和平穩定單靠一兩個大國是解決不了的，「我們需要一種共識性的東西，讓不同的文化種族和政治立場，朝同一個方向合作努力」。