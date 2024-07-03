神舟十八號｜航天員乘組完成第二次出艙活動　歷時約6.5小時

中國載人航天工程辦公室今日（7月3日）公布，神舟十八號航天員「80後」乘組完成第2次出艙活動。當日22時51分，經過約6.5小時的出艙活動，航天員葉光富、李聰、李廣蘇密切協同，在太空站機械臂和地面科研人員的配合支持下，為太空站艙外管路、電纜及關鍵設備安裝了空間碎片防護裝置，並完成艙外巡檢任務。出艙航天員葉光富、李聰已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。



中國載人航天工程辦公室指出，自北京時間5月28日圓滿完成首次出艙活動以來，神舟十八號航天員乘組先後完成太空站實驗機櫃維護及組件安裝、太空站艙內環境監測、第二次出艙活動準備等工作，承擔的空間材料科學、空間生命科學、航天醫學等領域實（試）驗項目紮實穩步推進。

目前，神舟十八號航天員乘組狀態良好，太空站組合體運行穩定。而截至目前，神舟十八號航天員乘組的「太空出差之旅」已完成三分之一，後續還將在軌開展大量科學實驗與技術試驗。