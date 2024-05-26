神舟十八號｜中國太空站展開多項科學實驗　斑馬魚腹背顛倒游泳

從4月26日進入中國太空站至今，神舟十八號3名太空人已經在軌工作生活滿一個月，並開展多項空間科學實驗，包括太空養魚、微重力燃燒基礎科學研究等。



據介紹，利用生命生態實驗櫃開展的「空間先進水生生保系統關鍵技術研究實驗項目」進展順利。載有4條斑馬魚和金魚藻的實驗組件，隨神舟十八號飛船進入太空站並進行在軌實驗。

目前，神舟十八號乘組已成功開展兩次水樣樣本採集和一次魚食盒更換操作，發現斑馬魚在微重力下表現出腹背顛倒游泳、旋轉運動、轉圈等定向行為異常現象。

後續，科學家將利用返回的回收水樣、魚卵等樣本，結合斑馬魚空間運動行為影片等，開展空間環境對脊椎動物生長發育與行為的影響研究，同時為空間密閉生態系統物質循環研究提供支撐。

燃燒科學實驗櫃是夢天實驗艙搭載的八個實驗櫃之一，支持在軌開展微重力燃燒基礎科學研究，它可以幫助科學家們在燃燒基礎科學問題、空天推進、航天器防火滅火、燃燒污染物控制等基礎及應用技術展開深入研究。

在軌期間，神舟十八號乘組已完成燃燒電磁閥轉接線纜安裝，通過安裝轉接線纜，可以遠程操控電磁閥的開關，從而精確控制實驗過程中的燃料流。他們還對燃燒科學實驗櫃進行了燃燒器更換、抽真空排廢氣等操作，並完成無容器材料實驗櫃實驗腔體的樣本更換、軸心機構維護等工作。

此前，無容器櫃中已開展多項關鍵研究項目，並已下行了多批實驗樣本，正在實驗室內進行測試分析研究，以期產出更多研究成果。

此前，神舟十八號乘組還進行了材料艙外暴露實驗裝置組裝、測試等相關工作。他們在太空中面臨微重力環境帶來的一系列生理挑戰，包括心血管系統變化、肌肉萎縮和骨密度下降等。

最近，神舟十八號3名太空人利用超聲診斷儀完成頸動脈超聲圖像和頻譜測試；使用儀器檢測右腳足跟骨骨密度，以研究失重狀態對人體骨密度的影響。通過定期、科學地開展太空跑台訓練、抗阻訓練等一系列失重防護鍛煉項目措施，保持良好的身體狀態。