「當時在700公里外」　男子涉殺2人坐冤獄22年　提國家賠償3772萬

今年57歲的雲南男子李金被控於1994年在一個火車站殺害2名旅客，於1997年遭判死刑，後改判無期徒刑，最終於2017年出獄並提出申訴，直到2023年才獲得平反。



李金的被羈押時間實際近22年，他近日向法院提交了國家賠償申請書，要求賠償侵犯人身自由賠償金、精神損害撫慰金及申訴支出，共計3772萬餘元（人民幣，下同）。



李金近日向法院提交了國家賠償申請書，要求賠償侵犯人身自由賠償金、精神損害撫慰金及申訴支出，共計3772萬餘元人民幣。（《上游新聞》）

內媒《上游新聞》報道，1994年10月14日凌晨，雲南的元謀火車站招待所發生一宗搶劫殺人案，兩名旅客被發現在房間內遭搶劫殺害。

次年9月，李金被帶走收容審查；1996年4月，家住元謀的普發成、普發能兄弟也被帶走審查，3人被指共謀搶劫殺害兩名旅客。

1997年2月，成都鐵路運輸中級法院一審判處李金和普發成死刑、普發能死緩。3人上訴後，經四川高院發回重審，成鐵中院更審改判李金無期徒刑、普氏兄弟無罪。

李金再次上訴，同時檢察機關提起抗訴。四川省高院審理後認定，李金夥同他人搶劫殺人，維持無期判決。

1994年10月14日凌晨，元謀火車站招待所發生一宗搶劫殺人案，兩名旅客被發現在房間內遭搶劫殺害。（《上游新聞》）

「口供都是在非自願情況下作出的」

對於四川省高院判決中將口供作為唯一定罪證據使用，李金出獄後表示，相關口供都是在非自願情況下作出的，「當時的辦案警察要我承認事實，如果在法庭上翻供回到看守所也會『收拾我』，我進入監獄後就從來沒有承認過這些事情，減刑申請都是獄友幫我寫的」。

案發時人在700公里之外打工

經多次減刑後，李金於2017年7月出獄，其被羈押時間實際達21年9個月又10天。李金出獄後再次提出申訴，並稱案發時他人在700公里之外的雲南盈江縣打工。

李金的律師在接案之後對李金反映的不在場事實進行了核查，指「我們找到了李金當時的僱主方某，他也確認1994年元謀發生搶劫殺人案時，李金還在距離元謀近700公里的盈江，根本不可能有機會犯案」。

2020年6月，四川高院啟動再審程序，認定現場無客觀證據指向李金作案，認定其夥同他人犯罪的證據沒有形成完整的證據體系，未達到證據確實、充分的法定證明標準。2023年12月，四川高院改判李金無罪。

李金。（《上游新聞》）

本月5日，李金的代理律師向四川高院提交了國家賠償申請書，要求賠償侵犯人身自由賠償金、精神損害撫慰金以及申訴合理支出，共計3772萬餘元，並要求四川高院公開賠禮道歉、恢復名譽等。

李金透露，在去年年底改判無罪後，他並未出去打工，目前靠低保度日。