河北漢相親當晚與女子在車上發生關係　遭控強姦坐冤獄3年獲平反

河北省唐山市一名男子在相親當晚就與女子發生關係，之後因被牽線的婚姻介紹所老闆索取2萬元（人民幣，下同）賠償金不成，對方報警，其後男子更被依強姦罪判刑3年。在服刑3年後，該案近日再審，男子終獲判無罪，並將申請國家賠償。



男子小邸（中）坐冤獄3年，近日該案再審獲判無罪，並將申請國家賠償。（《華商報》）

內媒《華商報》報道指，男子小邸在2018年2月經一家婚姻介紹所認識一名女子，在第一次見面的晚上，小邸和女子雙方都滿意對方，又開車到河邊上玩，期間兩人在車上發生了關係。

其後婚姻介紹所老闆稱該女子「又不願意了」，要求小邸拿2萬元給女方作為補償。小邸認為是敲詐，不願意給錢，婚姻介紹所老闆於是報警。小邸稱，此後幾天，他家人和婚姻介紹所老闆就該事多次溝通，先後被老闆以各種名義要走數千元，但小邸依然因涉嫌強姦被捕。

灤南縣法院負責審理該案，小邸在法庭上拒不認罪，稱他沒有強迫女方，也沒有實施任何暴力，不構成強姦罪。但在2018年12月，法院一審以強姦罪判處小邸有期徒刑三年。

在2021年2月，服刑三年後，小邸（前）刑滿釋放。（《華商報》）

一審宣判後，小邸上訴。2019年2月，唐山市中級法院二審裁定駁回上訴，維持原判。小邸在服刑期間堅持不認罪，一直讓家人為他申訴。至2021年2月，服刑三年後，小邸刑滿釋放。

河北省高院其後審查認為，原裁判認定小邸犯強姦罪的事實不清，證據不充分，要求唐山市中級法院再審。至本年10月10日，唐山中院最終以「事實不清、證據不足」撤銷原判，改判小邸無罪。

小邸稱，案發後他因此丟了工作。出獄後，他曾在一些中小學校、職校做過一段時間軍訓服務工作，後來學校知道他有案底，就不讓他參加。為了生活，他只能打散工，比如裝貨車、為別人替班開吊車等等。至2022年，小邸在家鄉開了一家小餐廳，受疫情影響，生意並不是很好。疫情結束後，生意才逐漸好轉。