「下高鐵如跳水」　杭州東站月台明顯沉降　曾號稱亞洲最大車站

內媒《極目新聞》報道，建成通車剛滿11年的杭州東站，近日被網友指存在月台沉降的問題，乘客上下車不便，擔心有安全隱患。7月5日，杭州東站職員回應稱，月台沉降確實存在，目前已交由專業部門察看。



7月3日，有網友發帖稱，杭州東站存在月台沉降情況。該博主發布的圖片顯示，經停的列車車廂底部比月台高出一段距離。

杭州東站月台與列車車廂底部有一定高度差。（網絡圖片）

多名網友指杭州東站發生沉降。（網絡圖片）

早在2023年5月便有博主發帖指，杭州東站月台沉降明顯，靠中心的月台基本（與列車車廂底部）持平，兩端則有明顯高差。相關影片顯示，有月台出現裂縫，表面形成斜坡。由於月台沉降，下車需要格外小心，有網友發帖表示「杭州東新設跳水板，不知道的以為自己在跳水」。

網友戲稱杭州東站新設跳水板。（網絡圖片）

杭州東站月台與列車車廂底部有一定高度差（網絡圖片）

網友拍攝的杭州東站月台。（網絡圖片）

公開資料顯示，杭州東站曾是亞洲最大的鐵路車站之一，2009年擴建，於2013年正式建成通車。

另有網友發現，鐵路上海局集團有限公司杭州房建公寓段在2024年1月對「杭州東站站台及立柱沉降觀測項目」招標。此前，該單位還在2021年11月對「杭州東站東北角沉降整治工程」招標，在2018年3月對「杭州東站站台及廣場地坪下沉整治工程」招標。

針對站台沉降問題的招標文件（來源：公眾號杭州房建公寓段段管工程招標）

杭州東站客運值班室一職員回應稱，該站月台確實存在沉降情況，具體情況將向上級匯報後反饋。杭州東站另一名職員稱，已通知專業部門前去察看。