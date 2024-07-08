江西緩刑犯見義勇為救落水老人　立功獲獎減刑3個月　成該省首宗

據內媒報道，近期，江西一名緩刑犯幸某因勇救落水老人獲準減刑3個月，並縮減有期徒刑考驗期3個月。這是《中華人民共和國社區矯正法》頒布實施四年來，江西宣判的首例社區矯正人員因見義勇為獲準減刑案件。



據報道，2023年11月10日，幸某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被江西省永新縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑一年六個月，並處罰金8800元。判決發生法律效力後交付執行，在緩刑考驗期間，幸某認罪悔罪，接受社區矯正，每月能按時指紋打卡、完成學習參加考試，歷次考核均合格。

緩刑期間，今年3月11日，幸某在冬泳耗費大量體力的情況下，不顧個人安危，與他人一同勇救落水老人，被萬安縣委政法委決定授予見義勇為先進個人，就該見義勇為行為在全縣進行通報表揚，並給予2000元獎勵。

3月29日，萬安縣社區矯正管理局決定給予幸某表揚一次。並查明其先前所犯所罰罪行。據此，吉安市社區矯正管理局提出減刑建議書，對幸某減去有期徒刑三個月，縮減緩刑考驗期三個月。

江西幸某因見義勇為獲減刑3個月（澎湃新聞）

近日，吉安市中級人民法院公開開庭審理該案，並對幸某緩刑考驗期內的表現及擬減刑情況進行了公示。

法院審理後認為，根據相關法律及司法解釋的規定，被判處拘役或者三年以下有期徒刑，並宣告緩刑的罪犯，一般不適用減刑，但在緩刑考驗期內有重大立功表現的，可以參照《中華人民共和國刑法》第七十八條的規定予以減刑，同時應當依法縮減其緩刑考驗期。在緩刑考驗期內，幸某不顧個人安危，下水勇救落水老人，符合「在日常生產、生活中舍己救人」的情形，應認定其有重大立功表現。故對其作出上述裁定。