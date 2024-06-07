顧立雄宣布台軍取消「刺槍術」　專家：現代戰上刺刀反成單兵累贅

台灣防長顧立雄周四（6日）宣布取消「刺槍術」訓練，強調台軍將專注戰訓本務。事件引起輿論討論，軍事專家王臻明發文稱，近代刺槍術之所以會逐漸被淘汰，除了是不符現代作戰要求，其自衛效益亦與現代槍枝設計相衝突，是「冷兵器時期」才需要的戰技。



顧立雄首次赴立法院國防外交委員會備詢，提及部隊要回到戰訓本務，部分偏向形式主義的程序，包括不符合近戰格鬥精神的傳統「刺槍突刺」、「踢正步」等都會取消；也將廢除官兵休假互助回報制度，「有事再回就好」。

顧立雄周四宣布取消「刺槍術」訓練，強調台軍將專注戰訓本務。（中國時報）

對於取消「刺槍術」訓練，王臻明在Facebook貼文寫道，現代作戰所稱的槍，與冷兵槍時期出現的槍截然不同。在冷兵器時代，槍是一桿長木棍，會裝上金屬刀尖以反制騎兵；而日後問世的火槍殺傷力、精準度差、且前膛裝藥的射速非常慢，導致當時火槍更像昌是一把「能發射子彈」的冷兵器長槍，士兵在耗盡彈藥後便進入短兵相接的階段，變成長槍兵，因此該時期的刺槍術無比重要。

然而，槍枝後膛裝藥技術成熟，子彈殺傷力、精準度大幅提升，步槍的火力開始往現代槍械靠攏。不過一開始冶金技術有限，為提高射擊精準度、射程與殺傷力，當時步槍除了加長槍管，仍保留長刺刀的設計，而上了刺刀的步槍長度快要高過一位士兵。

20世紀中期的日軍士兵。（王臻明Facebook）

王臻明配上一張日軍士兵持槍的照片，指早期步槍仍不具連發能力，射完一發還得拉槍機、退殼再進彈。他以美國警界著名的「21英呎法則」解釋，倘敵軍持上了刺刀的步槍衝來，己方要再拉槍機上膛肯定來不及，因此刺槍術在那個年代還是有必要的。

然而，現代步槍跟過往長槍完全不同，不只更短，甚至還有半自動、三發點放，全自動步槍問世後，就連刺刀也越來越小，最後變成求生工具之一，僅供緊急時自衛之用。再加上，現代步槍都有特殊設計，以利單兵進行近距離的限制空間戰鬥（CQB），故刺刀反成單兵累贅，不利在狹小空間活動。