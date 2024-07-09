深圳今年首季新登記失業居民年增率40%　裁員潮持續、青年就業難

中國經濟低迷持續，青年失業率居高不下，據《南華早報》報道，年輕人打工的首選城市之一深圳今（2024）年的第1季新登記的失業居民年增率達40％，和去年（2023）年第4季相比則增加15％。



《南華早報》引用深圳市人力資源與社會保障局公佈的最新數據指出，深圳在今年第1季新登記的失業居民數年增率高達40％，和去(2023)年第4季相比增加了15%。

圖為深圳夜景。（視覺中國）

報道也指出，深圳失業率的統計並不完整。該季度登記的失業人數不包括以前已登記的失業人員，而許多被裁員者也沒有被記錄或報告，因此官方公佈的失業人數僅是整體失業人口的一部分。

報道也提到，過去深圳的零售業、服務業曾吸引不少就業人口，2022年從事服務業者高達700萬人，而製造業的就業人數則為460萬人。然而，今年零售業和服務業的增長乏力，前5個月僅年增1.8%。

內地青年失業問題嚴重。圖為高校畢業生招聘會。（新華社）

有專家認為，深圳和全國各地的實際失業情況值得當局更多關注和採取行動。但亦有深圳的專家仍然稱失業率上升是該市就業情勢的「暫時現象」，因為深圳的的就業市場開放且充滿活力，「這座城市對大學畢業生和求職者來說就像一塊磁石」，當許多人湧入這座城市時，就會推高失業率。

有專家期待即將到來的三中全會能有新的政策，能創造更多的就業機會和給私營企業、外國公司更好的營商環境。

2023年6月9日，中國北京招聘會上一名女性頭靠桌上。（Getty）

中國應屆畢業生就業率不足一半 碩博生2/3找不到工作

據中國教育部統計，2024年中國普通高校（大專院校）應屆畢業生規模預計達1179萬人，再創新高，恐再推高失業率。

值得關注的是，據智聯招聘公佈的數據，目前內地只有不到一半的應屆大學畢業生拿到了非正式的錄取通知，應屆碩博士生僅有33%拿到錄用通知。