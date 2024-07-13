深圳交通｜西麗建最大高鐵站　5條地鐵線今年開通　2條高鐵動工中

好消息！今年深圳計劃開通5條地鐵線路，此外西麗高鐵樞紐將開工建設，建成後，將超越深圳北站，成為深圳規模最大的高鐵站！



深圳西麗高鐵樞紐 預計今年三季度開工建設

據深圳市發展改革委消息，深圳西麗高鐵樞紐預計今年三季度開工建設。

西麗高鐵樞紐位於南山區中北部片區，總用地面積42.07公頃，東西長約2200米，南北寬約550米，相當於169個足球場大小。項目位於茶光路、南坪快速路、沙河西路和南海大道合圍的區域，地塊北接留仙洞戰略性新興產業總部基地，南臨南山科技園北區（高新北區）。

根據廣鐵集團官方網站早前公佈的《深圳樞紐新建西麗站及相關工程環境影響報告書（徵求意見稿）》，西麗站設計規模為13個站台25條線路。

目前，深圳規模最大的高鐵站——深圳北站為11個站台20條線路。這意味着未來西麗站將超過深圳北站，成為深圳規模最大的高鐵站，比深圳北站還要多出2個站台5條線路。

西麗站高鐵及地鐵引進規劃：

國鐵：引入贛深高鐵、深茂鐵路、廣深第二高鐵及深汕、深珠城際鐵路

城際鐵路：深惠城際鐵路、深莞增城際鐵路在西麗設站

地鐵：深圳地鐵13、15、27號線將在西麗設站，29號線將與該三線換乘



此外，西麗樞紐規劃建設將突破傳統車站集中進出站的思維，採用適應站城融合的「多層多向進出、上進下出為主，輔以下進、上出系統」的流線組織模式，最大程度方便旅客進出站，實現不同交通工具間的快速換乘，實現站城一體、上蓋開發、換乘便捷。

深圳今年計劃開通5條地鐵線路

近年來，深圳軌道交通發展迅速，目前，深圳已開通運營16條地鐵線路，達567公里。今年全市計劃開通地鐵13號線等5條地鐵線路，深圳軌道交通五期力爭2028年全部建成通車，屆時深圳地鐵運營里程將超840公里！

目前，深圳在建地鐵項目16個，今年計劃開通5條線路，具體包括：

3號線的雙龍至坪地六聯

7號線的西麗湖至深大學府

11號線的崗廈北至華強南

12號線二期的海上田園東至松崗

13號線的深圳灣口岸至高新中



深圳地鐵5條新線路里程共28公里👇👇👇

上述5條線路共28公里，將進一步緩解龍崗坪地、南山科技園、寶安北部等片區交通壓力，市民出行將更加便利。

多條城際高速鐵路也有好消息

深圳目前在建的2條高速鐵路為深江及深汕鐵路，計劃於2027年建成。👇👇👇

同時，廣深第二高鐵、深南高鐵、深河以及深中的城際鐵路等這些線路都在推動納規。

1. 深江鐵路：全線設7座車站貫通5座城市

深江鐵路線路正線從規劃的深圳樞紐西麗站引出，經深圳寶安、東莞濱海灣、廣州南沙、中山至江門，正線全長116公里，建設工期5.5年（不含先開段）。全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。

深江鐵路建成通車後，江門與深圳可實現1小時內通達，深圳與廣州南沙自貿片區將實現半小時高鐵互聯互通。

—在深圳樞紐西麗站與贛深客專貫通

—在深圳北站通過深圳北至深圳機場東聯絡線銜接廈深鐵路、廣深港客專，在中山北站通過聯絡線溝通珠海至深圳方向，在江門站與深茂鐵路江門至茂名段正線貫通



2. 深汕高鐵：建成後深汕合作區到深圳中心區僅需30分鐘

據悉，深汕高鐵位於廣東省南部，是沿海通道的重要組成部分，正線全長約125.5公里，起於深圳樞紐西麗站，經深圳市南山、龍華、羅湖、龍崗、坪山，惠州市大亞灣、惠陽、惠東，至深汕特別合作區赤石鎮，引入廣汕鐵路赤石站（深汕高鐵引入後稱「深汕站」），在深汕站與廣汕鐵路互聯互通，通過廣汕鐵路可至汕尾站。

深汕高鐵全線設西麗（深汕鐵路建設項目不含西麗站）、羅湖北、深圳坪山、惠陽、惠東南、深汕共6座車站。建設總工期5年，計劃於2027年建成通車。

作為深圳都市圈的大動脈，深汕鐵路承擔着深汕特別合作區與深圳市區間高頻高速城際功能，建成後合作區到深圳中心區僅需30分鐘，對於合作區加快與深圳一體化發展、融入粵港澳大灣區具有重要意義。

你期待哪條線路建成呢？

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