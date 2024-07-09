內地多家銀行停止無卡存取款、掃碼取款服務 銀行行員：避免電騙
撰文：許祺安
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7月份以來，多家銀行密集發佈公告稱，持續調整個人結算帳戶的非櫃面管道的支付限額。除此之外，還有多家銀行停止手機銀行中ATM掃碼取款業務，交通銀行、農業銀行、中信銀行等還收緊無卡存取款業務。
中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，銀行上述業務調整主要原因是電信詐騙多發並且形式多樣、隱蔽性強，損害了廣大居民的正當合法權益。銀行調整非櫃面管道支付限額、停止部分線上管道服務功能，有助於提升居民銀行帳戶資金安全水準，減少電信詐騙案件發生，更好保障居民財產安全。
網民討論：大額轉帳等限制增多
不過，由於近年來內地銀行的管制增多，包括取款、存款和轉帳等，只要金額過大都不能像過去一樣直接辦理，不少網民抱怨，「現在到處限額，轉個幾千都被問」、「有點懷念現金時代」、「有急用的時候根本轉不出去，詐騙這個名義是這樣用的嗎？」、「自己的錢居然不能領？什麼道理？」
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