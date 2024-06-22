內地銀行減薪潮、深圳老牌地產公司爆雷？中國經濟低迷再引關注

今年5月，內媒爆料，內地銀行業出現減薪潮，有從業人員表示此前月薪過萬元（人民幣，下同），惟本月到手月薪僅不足1000元。內媒報道，有內地的銀行客戶經理稱，今年的月薪底薪加上績效，再扣除每年固定的五險一金，到手的不足1000元。而此前，她的月薪可以過萬。



據了解，內地銀行的「雪崩式」減薪潮，薪酬縮水最明顯的部分是每月的績效獎勵。今年，有銀行客戶經理稱，拉存款所能獲得的提成較此前大幅下降，她的月薪因此下降超九成。



內地銀行業現「雪崩式」減薪潮 12年從業者月薪由過萬變不足1千

圖為2023年12月21日，人們冒寒在中國上海外灘拍照。（REUTERS）

此外，內地銀行業降薪的趨勢，還體現在各銀行高管的發言中。以河南鄭州銀行為例，該銀行已提出「傾斜一線，優化資源配置」和「降本增效」工作要求，高層薪酬自2024年起分兩年每年壓降10%，同時優化薪酬分配級差，將調整出來的薪酬資源配置到基層員工。

此前已有不少內地金融機構決定限制薪酬，並將獎金激勵措施推遲。此外，近期傳出傳出銀行等金融機構向員工減薪。內媒報道，內地銀行管理層平均減薪13%，其中平安銀行的高級管理層減薪幅度更高達40%。

內媒：部分公募基金人士稱「行業內300萬以上年薪或被追溯退還」

中國經濟持續低迷，銀行業和央企員工都面臨減薪的命運。（網上圖片）

多間上市銀行「反向討薪」也引發市場關注。此前有報道指，截至今年3月末，至少7間上市銀行披露了去年績效薪酬追索扣回的具體情況，追索回扣金額合共5280.97萬元。

但不光是銀行業，連央企在內，內地不少行業都降薪。2023年開始內地企業經營壓力益增，國有與民營企業皆嚴格實行相關考核2023年開始內地企業經營壓力益增，國有與民營企業皆嚴格實行相關考核。近日有在國營事業任職的員工發現，因集團嚴格執行工資考核，年薪遭降30%、甚至不發年終與績效獎金；銀行業人士則反映，已收到通知，出差時應盡可能預訂火車上最便宜的座位，避免搭乘國內和國際航班的商務艙，並證實不少銀行內部已推出收緊出差支出的規定。

企業節流嚴格考核 傳國企員工年薪降30%、銀行高管禁搭商務艙

內地銀行業出現減薪潮，有從業人員月薪下降超九成。（澎湃新聞）

中國銀行業「過緊日子」？

3月27日，中國招商銀行行長王良在舉行的2023年度業績發布會上說：「今年按照董事會過『緊日子』、『嚴日子』的要求，降低各項成本費用開支，通過降本增效，促進收入增長。」

《聯合早報》報道稱，曾被稱為銀行業「模範生」的招行去年遭遇14年來首次負增長，連招行都喊出「過緊日子」，可以想像中國整個銀行業當前面臨的挑戰和困境。

曾被稱為銀行業「模範生」的招行去年遭遇14年來首次負增長，連招行都喊出「過緊日子」，可以想像中國整個銀行業當前面臨的挑戰和困境。（資料圖片）

報道提到，有銀行甚至前所未有地出現了總薪酬萎縮的現象。中信銀行、興業銀行、光大銀行、平安銀行的總薪酬去年相較上年分別下降0.5億元、1.31億元、4.64億元、12.53億元。

減薪的同時，員工的業務壓力和指標難度也增大。由於僧多粥少，基層銀行員工不得不開啟「內卷」模式。上述報道提到，有員工「一上午電話營銷聯繫50個客戶」、「早八晚九忙得每天只顧上吃一頓飯」。

政府方面，中共中央經濟工作會議從2020年開始連續兩年都要求「黨政機關要堅持過緊日子」。去年12月召開的中央經濟工作會議，「過緊日子」的要求從「堅持」變成了「習慣」。

每年報考公務員的考生都在逐年攀高，但內地現在不論是央企或是政府機關都在縮減開支。（Reuters）

有分析指出，從「堅持」到「習慣」，一方面說明中國疲軟的經濟和緊張的財政狀況一時半會得不到解決；另一方面也說明，中國高層認為，很多地方機構在公費開銷上仍不夠謹慎。

深圳老牌地產公司爆雷 3小時裁掉所有員工

此外，中國房地產也未見復甦，更有地產公司員工面臨被遣散的命運。內地網民爆料指，深圳某老牌地產公司3小時裁掉所有員工，引發廣泛關注。

《每日經濟新聞》報道指，裁員的項目是位於深圳龍華民治的天湖島花園，涉及公司為中泓投資集團（深圳）有限公司（以下簡稱「中泓投資」）和深圳市瀅水房地產開發有限公司（以下簡稱「瀅水房產」）。部分受影響的人周二（11日）下午到瀅水房產的辦公大廈維權，惟已找不到任何人對接。

瀅水房產辦公樓現場。（每日經濟新聞）

今年開始，「中國經濟」一再成為熱詞，民眾們擔憂經濟前景，一點風吹草動都會讓他們很關注。日前，深圳多間銀行規定，超過5萬元（人民幣，下同）的大額提款需要提前一天預約，就引發許多「連銀行都沒有錢」的擔憂。

不過，據中國建設銀行深圳分行有關負責人介紹，大多數網點作出5萬元提款需提前一天預約規定，是為了避免儲戶提款當日出現網點提款過多，導致網點儲備現金不足的情況，故大多數網點會依據實際工作情況作出有關規定。

建行提款20萬元以上需經手機銀行預約。（資料圖片）

回顧兩會期間，中國財政部長藍佛安人大會議舉行的經濟主題記者會上說，「過緊日子」不是捂緊錢包不花錢，是要做到「大錢大方、小錢小氣」。他也重申，這不是一時之需，而是長久之計。

而對於民眾來說，中國經濟低迷下「過緊日子」的狀態要持續多久，是他們最關心的。