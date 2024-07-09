涉嫌故意泄露國家秘密罪　最高檢依法對鍾自然決定逮捕

據最高人民檢察院消息，自然資源部原黨組成員，中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然涉嫌受賄、故意泄露國家秘密一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、故意泄露國家秘密罪對鍾自然作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



最高檢依法對鍾自然決定逮捕。（網上圖片）

公開資料顯示，鍾自然出生於1962年8月，安徽桐城人，曾任國土資源部規劃司副司長，中國地質環境監測院院長、黨委副書記，國土資源部總工程師等職。

2014年6月，鍾自然任國土資源部黨組成員，中國地質調查局黨組書記，2014年7月任國土資源部黨組成員，中國地質調查局局長、黨組書記。2018年自然資源部成立，鍾自然出任自然資源部黨組成員，同時兼任中國地質調查局局長、黨組書記。2022年9月，鍾自然不再擔任中國地質調查局局長、黨組書記職務。2024年1月2日，鍾自然被查。

據中央紀委國家監委網站6月21日消息，鍾自然涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍。

鍾自然曾任國土資源部規劃司副司長，中國地質環境監測院院長、黨委副書記，國土資源部總工程師等職。（中央紀委國家監委）

通報稱，鍾自然喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不信馬列信鬼神，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔、職工錄用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，搞權色、錢色交易；道德敗壞；公器私用，將地質調查、礦產開發等權力作為斂財納賄的工具，搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、礦權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；違反國家保密規定，故意泄露國家秘密。

鍾自然嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、故意泄露國家秘密犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予鍾自然開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。