中使館：即日起為希臘公民審發五年多次商務、旅遊、探親簽證

官方近期對多國採取免簽政策，72／144小時過境免簽政策也正在持續拉動訪華入境遊增長。中國駐希臘大使館微信公號10日發布消息，使館即日起將為符合條件、持有效護照赴華商務、旅遊、探親的希臘公民，審發5年多次入境簽證。



國家移民管理局數據顯示，今年上半年，全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，較去年同期成長152.7%。旅遊平台「攜程」數據也顯示，今年第2季，享受72／144小時過境免簽政策的54個國家的境外遊客，入境中國旅遊訂單環比第1季增長達到28%。

截至目前，訪華72／144小時過境免簽政策適用國家已達54國，覆蓋美國、加拿大、英國、西班牙、日本等國。主要入境遊國家中，希臘、巴西、匈牙利、俄羅斯、加拿大等國家較上季成長率較高。

另中國移民管理機構數據，統計今年1月至6月共查驗出入境人員2.87億人次，年增70.9%，其中內地居民1.37億人次，港澳台居民1.21億人次，外國人2922萬人次。其中，全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，較去年同期成長152.7%；透過免簽證入境854.2萬人次，佔52%，年增高達190.1%。