中國生成式人工智能應用率獨領全球　企業專利申請榜「前五佔四」

2022年11月，美國科技企業OpenAI發布ChatGPT聊天機器人，掀起了生成式人工智能的熱炒，也使這項技術獲得了全球關注。《路透社》本月9日報道，一項新的調查顯示，中國在應用生成式人工智能方面目前處於世界領先地位，這是中國在這項技術上取得進展的最新跡象。



在美國人工智能和分析軟體公司SAS以及科爾曼．帕克斯研究公司（Coleman Parkes Research）對全球1600名行業決策者進行的一項調查中，83%的中國受訪者表示，他們已使用了生成式人工智能技術，即ChatGPT的基礎技術，這一比例高於參與調查的其他16個國家和地區，緊隨其後的是英國和美國（比例為70%和65%）。據悉，受調查行業包括銀行、保險、醫療、電信、製造業、零售業和能源業，全球平均水準為54%。

調查排名：中國、英國和美國分列前三位。（SAS網站截圖）

報道稱，這一調查結果突顯出，中國在生成式人工智能領域的快速進步，自微軟支持的OpenAI於2022年11月發布ChatGPT後，這一領域獲得了發展動力，也促使數十家中國公司推出了自己版本的生成式人工智能產品，從字節跳動等科技巨頭到智譜AI等初創企業都在其中。

而隨著「價格戰」的打響，這可能會進一步降低企業大型語言模型服務的成本，中國企業對於生成式人工智能的採用預計將會加速。

生成式人工智能是一種從現有信息中生成文本、圖像、電腦代碼甚至音樂的技術，經過大量數據訓練，可以創造出全新的「類人類」的內容，説明使用者撰寫學期論文、完成科學作業，甚至創作完整的小說。目前，該技術已在生命科學、製造業、交通運輸、安全和電信等行業中應用普及。

人工智能・Artificial Intelligence：圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）會場，可看到特大的AI字標誌。（Reuters）

香港《南華早報》此前報道稱，儘管人工智能在推動經濟發展和促進產業轉型方面具有戰略意義，但其快速發展也引起了人們的擔憂，可能存在的風險涉及智能財產權、私隱和欺詐等。為此，中國已經在遏制風險方面迅速行動。

去年8月15日，由國家互聯網信息辦公室等七部門聯合發布的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》正式施行，這是中國首個針對生成式人工智能產業的規範性政策，也是全球第一部人工智能生成內容管理辦法。

SAS應用人工智能和建模副總裁烏多．斯格拉沃（Udo Sglavo）說：「中國在人工智能和監管技術方面的進步，對於其成為該領域全球領導者的更廣泛戰略是有幫助的。」

7月3日，聯合國世界智能財產權組織（WIPO）發布的最新報告顯示，中國在聊天機器人等生成式人工智能發明方面遠遠領先於全球其他國家，申請的專利數量足足是美國的六倍。

數據顯示，中國在生成式AI專利申請數量上遙遙領先。（WIPO）

根據該組織發布的《生成式人工智能專利態勢報告》統計數據，在2014年至2023年的十年間，生成式人工智能的專利申請數量在全球範圍內激增，超過5萬份，其中超四分之一專利申請於2023年提交。

WIPO表示，過去十年間，中國提交了超3.8萬份生成式AI專利申請，是同期美國提交申請數量（6276份）的約六倍。韓國、日本和印度則分別排名第三、第四和第五。

具體來看，生成式人工智能專利申請量排名前10的企業和機構為：騰訊（2074份）、平安保險（1564份）、百度（1234份）、中國科學院（607份）、IBM（601份，美國）、阿里巴巴集團（571份）、三星電子（468份，韓國）、Alphabet（443份，美國）、字節跳動（418份）、微軟（377份、美國）。其中，中國企業和機構前十佔六、前五佔四，美國前十佔三。

在生成式AI專利申請量排名前10的企業和機構中，中國前十佔六。（WIPO）

去年11月，全球知名諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）表示，該機構相信投資行家們正準備在未來十年大舉投資，推動中國企業的人工智能發展，每年的款項數額不僅將達到數萬億美元，還將成為中國經濟增長的戰略驅動力。

「在傳統人工智能和先進分析技術的基礎上，生成式人工智能（每年）可以在中國進一步釋放價值2萬億美元的經濟效益。」麥肯錫大中華區高級合夥人鐘惠馨（Violet Chung）當時這樣表示。

今年5月初，美國喬治城大學安全與新興技術中心（CSET）發布研究結果則顯示，在當今世界超過一半的人工智能最熱門領域，「中國的研究領先美國」。數據顯示，無論是研究論文總數量，還是研究高引用率論文數量，中國機構都名列前茅。

CSET團隊發現，全球人工智能研究論文數量排名前五的都是中國機構，以中國科學院為首；在高引用率論文數量方面，中國機構仍前五佔二，中國科學院和清華大學分別排名第一和第三，google、斯坦福大學和麻省理工學院分別排名第二、第四和第五。

「中國在人工智能研究領域絕對處於世界領先地位，且在很多領域都可能是世界領先者，」CSET團隊分析主管扎卡里．阿諾德補充說，現在，中國在一系列AI研究領域都很活躍，包括越來越多的基礎研究。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

