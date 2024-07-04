聯合國數據：中國生成式AI專利申請量超越美國　高居全球第一

央視新聞報道，7月3日，聯合國的世界知識產權組織發布《生成式人工智能專利態勢報告》。中國在聊天機器人等生成式人工智能（AI）開發方面提交的專利申請數遙遙領先於其他國家，專利申請數是競爭對手美國的六倍。



報告提到，從2014年至2023年間，有關生成式人工智能的技術專利申請數量激增，總數超過54,000件，2023年的申請數佔了總申請量的四分之一。



圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）會場，可看到特大的AI字標誌。（Reuters）

報告顯示，2014年至2023年，中國發明人申請的生成式人工智能專利數量最多，遠超美國、韓國、日本和印度等國。其中，中國提交了超過3萬8000項關於生成式AI的技術專利申請，同期美國僅提交6276項，位居第二。

生成式人工智能允許用戶創建文本、圖像、音樂和計算機代碼等內容，為一系列工業和消費產品提供動力。2014年至2023年間，中國的生成式人工智能發明超過3.8萬件，是排名第二的美國的6倍。

報告顯示，生成式人工智能已遍及生命科學、製造、交通、安全和電信等行業。圖像和視頻數據在生成式人工智能專利中佔主導地位，其次是文本和語音/音樂，分子、基因和蛋白質數據的生成式人工智能專利增長迅速。

世界知识产权组织专利分析经理哈里森（Christopher Harrison）说，中国提交的专利申请，领域涵盖了自动驾驶、出版、再到文件管理等。

名列前茅的申请者包括拥有视频应用TikTok的中国科技企业字节跳动、电子商务巨头阿里巴巴集团，以及创建了ChatGPT的美国公司OpenAI。

生成式AI是一种从现有信息中生成文本、图像、计算机代码甚至音乐的技术。哈里森说，这是一个蓬勃发展的领域，并预计有关这一领域专利申请的增长速度会越来越快。

数据显示，韩国、日本和印度提交的专利数分别排名第三、第四和第五，其中印度的增长速度最快。