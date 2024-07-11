崔天凱批美國衰退論不符實際：軍事金融科技文化等領域仍領先世界

中國前駐美大使崔天凱7日在上海科技大學2024屆畢業典禮演講時表示，面對百年未有之大變局時代，迷信美國，盲目崇拜，顯然並不是科學客觀的認識。但另一方面，如果認為美國從此將一蹶不振地沒落下去，也是一種片面和絕對化的認識，同樣不符合實際、不符合客觀規律



中國前駐美大使崔天凱近日在上海科技大學2024屆畢業典禮演講。（上海科技大學）

崔天凱稱，最近幾年，美國本身發生不少讓美國精英始料未及、老百姓很難理解的事情。全世界包括美國人自己都在重新認識美國。現在，連華盛頓都已不再信奉過去的「華盛頓共識」，「歷史終結論」本身也走向了終結。

他表示，面對百年未有之大變局時代，迷信美國，盲目崇拜，顯然並不是科學客觀的認識，但另一方面，如果認為美國從此將一蹶不振地沒落下去，也是一種片面和絕對化的認識，同樣不符合實際、不符合客觀規律。

崔天凱提到，美國確實有很多問題、很大問題，但是它的軍事實力、金融實力、科技創新能力、文化影響力依然在世界上領先。

他認為，美國的發展演變是經濟、政治、文化、人口、自然條件等各種因素形成合力的結果，其進程往往是螺旋型的。對它的認識應該是全面立體，不能是簡單化、絕對化甚至是一廂情願的。需要警惕錯誤認知別人，結果往往誤導自己。